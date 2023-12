“¿Me extrañaste?”: los emotivos reencuentros de los niños rehenes con sus familias

(CNN) — Emotivas escenas se vivieron cuando los niños rehenes liberados por Hamas este viernes bajo una tregua temporal se…

(CNN) — Emotivas escenas se vivieron cuando los niños rehenes liberados por Hamas este viernes bajo una tregua temporal se reunieron con sus seres queridos.

Un video publicado por el Centro Médico Infantil Schneider muestra a Ohad Munder, de 9 años, corriendo hacia su padre Avi Zichri y recibiendo un gran abrazo. Fue liberado con su abuela Ruth y su madre Keren.

Otro video publicado por el centro médico muestra a Yoni Asher abrazando a su esposa Doran y sus dos hijas pequeñas, Aviv y Raz.

Yoni les pregunta a sus hijas en hebreo “¿Me extrañaron, verdad? ¿Pensaron en papá? Aviv, ¿pensaste en papá, verdad? Pensaste cosas bonitas de mí, ¿sí? ¿Qué dijo mamá sobre mí?”.

Ohad Monder, de 9 años, se reúne con su padre en el Centro Médico Infantil Schneider.

“Acabamos de venir aquí para que nos revise el médico y luego nos vamos a casa, pero les hemos dejado muchas muñecas y juguetes… Toda la gente aquí les ha comprado regalos, está todo aquí”.

Otras imágenes del Centro Médico Schneider muestran a los ex rehenes Daniel Aloni y su pequeña hija Emilia sonriendo y abrazando a familiares.

Daniel Aloni fue una de las tres mujeres que aparecieron en un video de rehenes publicado por Hamas a finales del mes pasado. Llegó al kibutz Nir Oz para visitar a su familia y fue secuestrada junto con su hija. Su hermana Sharon Aloni-Cunio y otros miembros de la familia también fueron secuestrados y permanecen en Gaza, según un portavoz de Nir Oz.

Otra ex rehén, Yafa Adar, fue vista en imágenes publicadas en Facebook por su familia en el hospital abrazando y sonriendo a un miembro de la familia.

“¡Ella está aquí! ¡La hermosa abuela está aquí!!, dijo Adriana Adar en Facebook este sábado.

Adar es uno de los fundadores del kibutz Nir Oz y es la persona de mayor edad tomada como rehén el 7 de octubre.

Un video de ella siendo llevada a Gaza en un carrito de golf conducido por militantes de Hamas poco después de su secuestro fue ampliamente compartido, dijo el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas.

Raz Asher, de 4 años, y Aviv Asher, de 2, abrazan a sus padres en el Centro Médico Infantil Schneider.

El nieto mayor de Adar, Tamir, de 38 años y padre de dos hijos, también fue secuestrado y todavía se encuentra como rehén, según un portavoz de Nir Oz.

Otra mujer liberada, Margalit Moses, fue vista sonriendo en una imagen publicada en Facebook por su familia.

“¡Mamá ha vuelto!”, publicó Yair Moses en Facebook este viernes.

