Matan a tiros a un locutor de radio filipino mientras transmitía en vivo en su casa

(CNN) — Matan a tiros a un locutor de radio mientras transmitía en vivo su programa en Facebook desde su…

(CNN) — Matan a tiros a un locutor de radio mientras transmitía en vivo su programa en Facebook desde su casa en el sur de Filipinas el domingo, lo que provocó una búsqueda de sus asesinos y la condena del presidente del país.

El locutor Juan Jumalon, también conocido como “DJ Johnny Walker”, fue baleado por asaltantes no identificados en un “asesinato descarado”, dijo el Sindicato Nacional de Periodistas de Filipinas (NUJP) en un comunicado en X, antes Twitter .

The National Union of Journalists of the Philippines condemns the brazen killing of Juan Jumalon, also known as DJ Johnny Walker, of 94.7 Calamba Gold FM in Calamba, Misamis Occidental this morning.

> pic.twitter.com/Dg1eYNT3Dx

— NUJP (@nujp) November 5, 2023

“El ataque es aún más condenable ya que ocurrió en la propia casa de Jumalon, que también servía como estación de radio”, dijo, y agregó que Jumalon es el cuarto trabajador de los medios asesinado desde que el presidente Ferdinand Marcos Jr. llegó al poder en junio pasado.

Las transmisiones de Jumalon generalmente se transmiten en la página de Facebook 94.7 Gold Mega Calamba FM , una estación en idioma visayan con alrededor de 2.900 seguidores. Las personas que asistieron al programa discutieron regularmente una amplia gama de temas, desde relaciones hasta cuestiones vecinales.

El incidente ocurrió alrededor de las 5:35 am cuando el perpetrador ingresó a la estación y le disparó a Jumalon en la cara, según un comunicado del Departamento de Policía de Misamis Occidental. Fue declarado muerto en el hospital, dijo.

La transmisión en vivo del domingo ya no está en Facebook, pero los videoclips del incidente que circulan en línea muestran a Jumalon haciendo una pausa y apartando la mirada de la cámara antes de que se escuchen dos aparentes disparos.

La policía identificó al menos a tres sospechosos, entre ellos dos personas que entraron en la casa y un conductor que se dio a la fuga, afirmó el capitán Diore Libre Ragonio, responsable de la comisaría, durante una rueda de prensa.

Un oficial de policía inspecciona el área donde un locutor de radio recibió un disparo mortal en su estación local en Calamba, provincia de Misamis Occidental, en el sur de Filipinas, el 5 de noviembre de 2023.

Ragonia añadió que la policía está investigando posibles motivos, incluso si el ataque estuvo relacionado con el trabajo televisivo de Jumalon o con asuntos personales.

El presidente Marcos condenó el ataque y dijo que había ordenado a la Policía Nacional de Filipinas que investigara a fondo la muerte de Jumalon y llevara a los perpetradores ante la justicia. “Los ataques a periodistas no serán tolerados en nuestra democracia, y aquellos que amenacen la libertad de prensa enfrentarán todas las consecuencias de sus acciones”, dijo Marcos en un comunicado en X.

I condemn in the strongest terms the murder of broadcaster Juan Jumalon. I have instructed the PNP to conduct a thorough investigation to swiftly bring the perpetrators to justice.

Attacks on journalists will not be tolerated in our democracy, and those who threaten the freedom…

— Bongbong Marcos (@bongbongmarcos) November 5, 2023

Filipinas, conocido por ser uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas, ocupa el puesto 132 de 180 países en el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF) . El gobernador de Misamis Occidental, Henry S. Oaminal, dijo que estaba consternado por el asesinato, que denunció “en los términos más enérgicos” en un comunicado en Facebook.

El gobernador de Misamis Occidental, Henry S. Oaminal, dijo que estaba consternado por el asesinato, que denunció “en los términos más enérgicos” en un comunicado en Facebook.

“Habiendo conocido a este hombre como un locutor intrépido, comparto el dolor de su familia y del pueblo de mi provincia por la pérdida de un cruzado de la verdad”, dijo.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.