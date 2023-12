Los fármacos Ozempic y Wegovy revolucionaron el sector de las dietas. Entonces, ¿por qué apuesta la CEO de WeightWatchers por ellos?

Nueva York (CNN) — WeightWatchers apuesta por el fin de la cultura de las dietas. Bienvenidos a la era de…

Bienvenidos a la era de Ozempic. Los medicamentos para adelgazar han puesto de cabeza el negocio de la pérdida de peso. El número de estadounidenses que toman semaglutida se ha multiplicado por 40 en los últimos cinco años, lo que contrasta con décadas de consejos sobre dietas y ejercicio para perder kilos.

Wegovy y otros medicamentos similares amenazan con cambiar para siempre el negocio de las dietas, valorado en US$ 76.000 millones, y el tejido sobre el que ha amasado sus riquezas. Incluso tienen preocupados a titanes del consumo y la distribución como Coca Cola y Walmart.

Sima Sistani, CEO de WeightWatchers, de 44 años, es consciente de ello y ha reconocido que WeightWatchers tiene que evolucionar, o morir. Sabe que no puede vencer a Wegovy. Por eso ha unido fuerzas con ella.

Cuando se incorporó a la empresa el año pasado, Sistani introdujo cambios radicales. Puso fin a miles de los famosos talleres presenciales de la empresa, cerró tiendas y cambió el enfoque de la empresa hacia nuevos fármacos de control de peso como Wegovy. También consiguió un importante acuerdo para comprar una empresa de telesalud que puede emitir recetas virtuales a los pacientes para estos fármacos para la pérdida de peso.

Se trataba de un cambio que amenazaba con poner en entredicho las características por las que WeightWatchers era más conocida, el tipo de riesgo que los CEO rara vez asumen a menos que vean una amenaza existencial a la vuelta de la esquina. Pero Sistani dice que la empresa no ha perdido el equilibrio.

“Lo que mejor hacemos es ayudar a la gente a controlar su peso. Ése es el ancla”, afirma. “Creo que tenemos que ser fieles y auténticos a eso y a lo que somos”.

Y con ese ancla, la empresa ha sido capaz de trazar un camino hacia adelante, incluso cuando el suelo bajo ella se ha movido.

“Creo que hemos tenido muy en cuenta nuestra evolución”, dijo Sistani a CNN. “Podemos asegurarnos de que todos nuestros grupos de interés vean el beneficio de esta transformación y este cambio”.

Sima Sistani, CEO de WeightWatchers. Crédito: Erica Shroeder

Reuniones en persona, la pandemia de covid y la cultura del bienestar

Los cambios ya estaban en marcha cuando tomó las riendas de una empresa en crisis en marzo de 2022. La pandemia del covid-19 paralizó las reuniones en persona durante un tiempo, la empresa había adoptado, y fracasado, la positividad corporal, y la aparición del fenómeno de la pérdida de peso impulsado por la semaglutida acababa de empezar.

La marca de dietas, con más de medio siglo de vida, iba camino de perder unos US$ 250 millones en 2022.

La compañía había intentado engancharse al creciente movimiento de positividad corporal, cambiando de marca al azar a una marca de bienestar holístico para mantenerse al día con las actitudes cambiantes hacia la aceptación del cuerpo en 2018. Pero no funcionó.

“Parte de la razón por la que el giro del bienestar no funcionó es porque fue un movimiento de marketing. No era un producto, y no cambiamos lo suficiente la forma en que nos presentamos para ser realmente una empresa de bienestar”, dijo Sistani.

Una pluma inyectora de Ozempic (semaglutida). Crédito: Jaap Arriens/NurPhoto/Shutterstock

El énfasis en los talleres presenciales y la falta de una huella digital también estaban perjudicando los resultados de la empresa, especialmente en la era del distanciamiento físico.

“Alrededor del 80% de los miembros se habían pasado a la era digital y, sin embargo, seguíamos teniendo esta aplicación que funcionaba como si fuera un complemento de las reuniones presenciales”, explica.

Sistani comenzó a implementar cambios radicales a su entrada, como poner fin a las reuniones, cerrar tiendas y promocionar los medicamentos como la semaglutida.

En marzo, hizo un cambio aún más radical para renovar la empresa. WeightWatchers hizo un trato de más de US$ 100 millones para comprar Sequence, un negocio de telesalud que ofrece recetas virtuales a los pacientes para estos medicamentos de pérdida de peso, si son necesarios.

“Estos medicamentos han demostrado, y la ciencia ha evolucionado para decirlo, que vivir con obesidad es una enfermedad crónica. Es importante, independientemente de lo que signifique para nuestro negocio, tenerlo claro. No se trata solo de fuerza de voluntad”, afirmó. “Y lo que estamos diciendo ahora es que ahora sabemos mejor y depende de nosotros hacerlo mejor para que podamos ayudar a la gente a sentirse positiva y desestigmatizar esta conversación en torno a la obesidad”.

Los analistas de Goldman Sachs afirman que la compra de Sequence y el apoyo a la semaglutida están evitando el colapso de la empresa. Los analistas del banco proyectan que 15 millones de adultos en EE.UU. tomarán estos medicamentos en 2031, es decir, alrededor del 13% de todos los adultos del país, sin incluir a los pacientes diabéticos.

Creen que estos cambios podrían generar US$ 455 millones en nuevos ingresos para WeightWatchers en 2025.

Sistani cree que si no hubiera entrado, la empresa habría seguido los pasos de competidores como Jenny Craig, la compañía de control de peso que se declaró en bancarrota en el primer trimestre de 2023. Partes de la empresa Jenny Craig fueron adquiridas por Wellful, la empresa matriz de Nutrisystem.

El mercado parece estar de acuerdo: las acciones de WeightWatchers han subido cerca de un 78% en lo que va del año. En 2022, las acciones cayeron un 76%.

Adam Rockmore de Fandango, Sima Sistani y Ged Tarpey de Twitter en 2015 en Los Ángeles. Crédito: Angela Weiss/Getty Images para Variety

Sistani afirma que, aunque los medicamentos para adelgazar se han hecho muy populares, siguen faltando profesionales expertos que los prescriban de forma segura y ese es un papel que WeightWatchers puede llenar.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó el uso de semaglutida para tratar la diabetes de tipo 2 con el nombre de Ozempic, pero también se utilizaba para adelgazar. Wegovy, la versión que trata la pérdida de peso, se aprobó en 2021. Funcionan imitando una hormona que hace que los usuarios se sientan llenos, pero su uso conlleva posibles efectos secundarios como molestias gastrointestinales. También se están estudiando los riesgos a largo plazo. Estos fármacos no son soluciones autónomas y requieren un enfoque integral de dieta y ejercicio para un control de peso sostenido. Si se dejan de tomar, el peso suele volver.

La mayoría de los médicos estadounidenses no están formados en medicación contra la obesidad, y “no existe una forma clara, segura y fiable de que las personas sepan si deben tomar estos medicamentos”, afirma Sistani.

Según ella, WeightWatchers puede ser esa fuente. “Somos una empresa pública y, por tanto, nuestras operaciones son transparentes. Creemos que podemos ofrecer una experiencia mucho mejor a las personas que toman estos medicamentos”.

WeightWatchers cuenta con médicos e investigadores en plantilla y con un consejo asesor científico y un consejo asesor médico para garantizar que la experiencia sea segura, dijo, que cualquier efecto secundario o complicación se gestione bien y que los medicamentos vayan a parar a las personas que los necesitan.

Aun así, WeightWatchers es una empresa que ha cambiado de forma más de una vez en la última década en su lucha por encontrar su identidad.

Incluso Oprah Winfrey, portavoz e inversora durante muchos años, tuvo que retractarse de comentarios anteriores sobre los medicamentos para adelgazar como “salida fácil” después de que WeightWatchers empezara a venderlos.

Algunos usuarios veteranos del programa se sienten traicionados por el distanciamiento de la empresa al modelo de reuniones en persona y la adopción de soluciones basadas en la medicación.

“La adquisición de Sequence por parte de WeightWatchers realmente sacudió a muchos miembros”, dijo Jamie Yonash, que dirige el blog de estilo de vida Life is Sweeter by Design, que se centra en gran medida en el contenido relacionado con WeightWatchers.

“Los comentarios que he recibido es que se sienten un poco traicionados por el hecho de que WeightWatchers promueva medicamentos para perder peso, porque parece ir en contra de los valores fundamentales que la empresa ha mantenido durante tanto tiempo”, dijo.

Sobre las reuniones en persona, dijo: “Creo que el paso a una programación casi totalmente digital no beneficia a todos los miembros. La gente necesita conexiones e interacciones humanas, y eso no siempre se consigue en un entorno digital”.

Otros influencers de WeightWatchers también se mostraron confundidos por los cambios. Biz Velanti, que dirige el popular blog y cuenta de medios sociales MyBizzyKitchen, dijo a CNN que “todo el mundo está buscando la solución rápida”, con la medicación. “Lamentablemente, no quieren hacer el trabajo”, dijo, de hacer un listado de los alimentos consumidos o hacer ejercicio para lograr los objetivos de pérdida de peso.

El futuro de WeightWatchers

Aunque el futuro de WeightWatchers aún se está escribiendo, Sistani está segura de lo que no será. No se centrará en reuniones semanales y pesajes. No será una empresa de productos de consumo envasados que venda aperitivos dietéticos.

La evolución es intrínsecamente difícil, pero no es una apuesta arriesgada. Es una “apuesta audaz basada en datos e infundida en cada parte de lo que hacemos”, según Sistani.

Productos alimenticios de Weight Watchers. Crédito: Michael Nagle/Bloomberg/Getty Images

En su informe de ganancias corporativas más reciente, la compañía reportó ingresos netos para el tercer trimestre de 2023 en alrededor de US$ 43,7 millones. WeightWatchers registró una pérdida neta de US$ 206 millones en el mismo periodo del año pasado. Los beneficios de operación fueron de US$ 30,6 millones, frente a una pérdida operativa de US$ 254,5 millones en 2022.

El crecimiento de suscriptores también aumentó un 6% interanual, hasta los 4 millones. Aun así, la empresa perdió dinero con los ingresos por suscripciones y su beneficio bruto descendió en el ejercicio.

WeightWatchers era una empresa impulsada por el marketing cuando Sistani tomó las riendas, dijo. Ahora, con una nueva perspectiva, es una empresa que da prioridad al consumidor.

“Vamos a crecer de forma que resuene con un consumidor más avanzado digitalmente”, dijo Sistani. “Habrá creación de comunidades y talleres, pero no tendrán que estar dirigidos por entrenadores. Se trata más de estar en los lugares donde la gente quiere conectar. Paseos domingueros por el parque, o incluso una visita al supermercado. Hay muchas maneras de crear esas relaciones de forma orgánica y conocer a la gente allí donde está”.

Corrección: este artículo fue actualizado para corregir el mes en que Sistani se convirtió en CEO y para aclarar la información sobre sus cambios en la empresa.

