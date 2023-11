Lanzan la “última” canción de los Beatles, “Now and Then”. Esto es lo que sabemos

(CNN) — Finalmente ha llegado el día del lanzamiento mundial de lo que se ha descrito como la última canción…

(CNN) — Finalmente ha llegado el día del lanzamiento mundial de lo que se ha descrito como la última canción de los Beatles, “Now and Then”, con la voz del fallecido cantautor John Lennon.

La canción con el sonido de cada miembro del grupo de rock británico fue lanzada a las 2 p.m. GMT (10 a.m. ET), y el video musical debutará este viernes, según The Beatles.

Lennon canta: “Sé que es verdad. Todo es por ti. Y si lo logro, será gracias a ti”.

La letra que sigue marca conmovedoramente este momento de nostalgia para los seguidores de la banda.

Décadas en proceso

Lennon escribió y grabó la canción en su casa de la ciudad de Nueva York a finales de los años 1970, y su esposa Yoko Ono dio el demo a los miembros restantes de los Beatles en 1994, explicó la banda en un cortometraje sobre la realización de la canción publicado en YouTube este miércoles.

#NowAndThen is now available to listen to worldwide!https://t.co/jQtFaz5rfG pic.twitter.com/bXEgL8dGJJ

— The Beatles (@thebeatles) November 2, 2023

Lennon murió en 1980 a la edad de 40 años después de recibir un disparo afuera de su edificio de apartamentos en la ciudad de Nueva York.

El guitarrista George Harrison dijo en la película: “Escuchar la voz de John es algo que deberíamos valorar, y estoy seguro de que a él realmente le habría gustado la oportunidad de estar con nosotros nuevamente”.

“Now and Then” presenta el sonido de los cuatro miembros de la banda, incluida la voz del fallecido John Lennon y un solo de guitarra del fallecido George Harrison. (John Pratt/Hulton Archive/Getty Images)

“Fue lo más cerca que estuvimos de tenerlo de regreso en la sala”, agregó el baterista Ringo Starr.

Luego, Paul McCartney, Starr y Harrison trabajaron en la pista hasta 1995, pero no pudieron separar la voz de Lennon del sonido de un piano en la pista.

“Creo que nos quedamos un poco sin fuerza y ​​tiempo”, dijo McCartney, y agregó que “Now and Then” terminó languideciendo en un armario durante años después de eso.

Harrison murió en 2001, “lo que nos dejó sin aliento”, dijo McCartney en la película. McCartney y Starr tardaron más de dos décadas en empezar a trabajar en la canción de nuevo.

Se utilizó IA para aislar la voz de Lennon de una pista de demostración de la serie documental de 2021 dirigida por Peter Jackson “The Beatles: Get Back” sobre la realización del álbum de 1970 de los Beatles “Let It Be”.

Luego, McCartney rehizo el bajo, Ringo agregó la batería y los músicos de Capitol Studios agregaron las cuerdas, a quienes se les mantuvo en la oscuridad acerca de que se trataba de una nueva canción de los Beatles. La banda también conservó las partes de guitarra de Harrison de 1995 e hizo un solo de guitarra slide al estilo de Harrison como “tributo”, dijo McCartney en la película.

“Todos esos recuerdos regresan”, dijo McCartney. “Qué suerte tuve de tener a esos hombres en mi vida y de trabajar con ellos tan íntimamente y crear tal cuerpo musical”.

“Seguir trabajando en la música de los Beatles en 2023… ¡guau!”, dijo McCartney.

“En realidad, estamos jugando con tecnología de punta, que es algo que a los Beatles les habría interesado mucho. ‘Now and Then’ es probablemente la última canción de los Beatles, y todos la hemos tocado, por lo que es una grabación genuina de los Beatles”, añadió McCartney.

El hijo de Lennon, Sean, dijo: “Fue increíblemente conmovedor escucharlos trabajar juntos después de todos estos años sin mi padre”.

“Es la última canción que mi padre, Paul, George y Ringo podrán hacer juntos”, añadió.

La famosa banda, que ganó siete premios Grammy, se separó hace más de 50 años, pero la huella de los célebres sonidos creativos del grupo permanece en la cultura pop.

El fenómeno “Beatlemanía” comenzó a principios de la década de 1960, cuando el grupo provocó un frenesí entre sus fans en el Reino Unido, Estados Unidos y más tarde en todo el mundo.

Los Beatles tuvieron 20 éxitos número uno en el Billboard Hot 100, incluidos “Hey Jude”, “Come Together”, “Let It Be”, “Help!” y ayer.” Otros temas atemporales conocidos incluyen “Twist and Shout” y “Here Comes the Sun”.

