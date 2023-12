La primera mujer árabe en el espacio tiene una misión: que la exploración espacial se vuelva accesible

(CNN) — El año pasado, Sara Sabry hizo historia al convertirse en la primera egipcia, la primera mujer árabe y…

(CNN) — El año pasado, Sara Sabry hizo historia al convertirse en la primera egipcia, la primera mujer árabe y la primera mujer africana en el espacio.

Con experiencia en ingeniería y bioastronáutica, fue elegida por la organización sin fines de lucro Space for Humanity para unirse a otros cinco turistas espaciales a bordo de un vuelo espacial suborbital Blue Origin NS-22 en agosto de 2022.

Ahora está cursando un doctorado. Licenciada en ciencias aeroespaciales en la Universidad de Dakota del Norte, esta mujer de 30 años dice que se dio cuenta de que en la investigación espacial “existen muy pocas oportunidades si no eres de Occidente”. En respuesta, fundó Deep Space Initiative, una organización sin fines de lucro con sede en Colorado que tiene como objetivo aumentar el acceso a la industria espacial para personas de todos los orígenes, brindando oportunidades en materia de investigación y educación.

CNN habló con Sabry en el Salón Aeronáutico de Dubai la semana pasada para saber más sobre su experiencia en el espacio y sobre por qué fundó Deep Space Initiative.

Esta entrevista ha sido editada para mayor extensión y claridad.

CNN: ¿Cómo te sentiste cuando supiste que habías sido seleccionada para ir al espacio?

Sabry: Recibí la llamada en el aniversario de la misión Apolo 11, 50 años desde que los primeros humanos llegaron a la Luna, así que fue un día muy especial para mí. Siendo de donde vengo y pensando que siempre iba a ser imposible para mí, fue difícil de procesar, pero es algo que asumí con mucha responsabilidad.

CNN: ¿Cómo te sentiste cuando despegaste?

Sabry: Es lo más emocionante que he experimentado jamás. Cuando despegas, sientes que este motor se enciende debajo de ti y, muy rápidamente, el cielo cambia de azul claro a azul más oscuro, a violeta y luego a negro, y eso es lo único que te dice que estás en el espacio. Era hermoso y estaba asombrada. Creo que es el sentimiento más liberador que cualquiera pueda experimentar.

Sabry fue elegida para unirse al vuelo de Blue Origins por la organización sin fines de lucro Space for Humanity. (Crédito: Blue Origin)

CNN: ¿Qué sentiste cuando viste la Tierra por primera vez desde el espacio?

Sabry: Fue muy confuso, porque no hemos evolucionado biológicamente para ver la Tierra desde el espacio. Tendemos a mirar el espacio como si fuera algo muy lejano y separado de la Tierra, pero no lo es. Creo que darte cuenta de que, cuando hace clic, realmente rompe tu realidad y tu comprensión del mundo cambia. Para mí, personalmente, ha cambiado mucho más de lo que pensaba en términos de la escala del mundo y de cuán interconectado está todo.

CNN: ¿Por qué creaste Deep Space Initiative?

Sabry: Cuanto más me involucraba en el campo espacial, más problemas veía, y existen muy pocas oportunidades si no eres occidental, si no eres ciudadano estadounidense o si no eres europeo. Mi empresa permite que personas de diferentes nacionalidades trabajen esos problemas desde diferentes perspectivas. Actualmente, tenemos alrededor de 205 personas de 28 nacionalidades diferentes trabajando en 53 proyectos espaciales, lo cual es realmente genial de ver.

CNN: ¿Qué has logrado hasta ahora en la empresa?

Sabry: Deep Space Initiative ha estado ejecutando varios programas de investigación y es emocionante ver la calidad del trabajo que proviene de estos grupos que de otro modo no habrían tenido la oportunidad de trabajar en esto. Son personas increíblemente inteligentes e increíblemente calificadas para realizar esta investigación, todo lo que necesitaban era esta oportunidad. Todo lo que necesitaban era que alguien creyera en ellos. Espero que esta iniciativa transmita esta creencia a muchas más personas en todo el mundo.

Sabry espera que más mujeres de Egipto y África ingresen a la industria espacial. (Crédito: Blue Origin)

CNN: ¿Por qué es tan importante la representación y la accesibilidad en el espacio?

Sabry: Al limitar las oportunidades que existen para personas de determinadas nacionalidades, también estamos limitando la cantidad de problemas que podemos resolver y el progreso que se puede lograr en un campo específico. En cuanto a la representación, te muestra que todo es posible. Convertirme en astronauta no era algo con lo que soñaba cuando era niña porque no era algo a lo que estuviese expuesta y siempre nos dijeron que no era para nosotros. Tener representación dice “alguien más ha hecho esto y tú también puedes”.

CNN: ¿Qué significa para ti ser la primera mujer egipcia, africana y árabe en ir al espacio?

Sabry: Cuando estaba sentado en ese cohete, no volaba solo al espacio, llevaba a mi país y a mi continente conmigo. Realmente sentí como un paso adelante no sólo para mí personalmente sino para muchas otras personas. Que puedan tener esa representación, ver que las cosas son posibles aunque nos digan que no lo es. Me despierto cada mañana y tomo todas mis decisiones para cumplir ese propósito. He dedicado mi vida a esta misión.

