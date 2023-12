La Asamblea Nacional de Ecuador declara al expresidente Lasso responsable de peculado. ¿Tiene valor real?

(CNN Español) –– La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este jueves una resolución que declara al expresidente Guillermo Lasso “responsable…

(CNN Español) –– La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este jueves una resolución que declara al expresidente Guillermo Lasso “responsable político de la infracción constitucional de peculado”, al señalar que “organizó, conoció y consintió la distracción de fondos públicos” en el caso de un contrato para el transporte de petróleo, que habría representado un perjuicio a las arcas estatales.

El presidente del Poder Legislativo, Henry Kronfle, informó que “se remitirá el expediente completo del juicio político a Fiscalía y Contraloría, para que inicien la respectiva investigación”.

Consultado por CNN, Henry Cucalón, exministro de Gobierno y miembro del equipo de la defensa de Guillermo Lasso respondió que esta resolución es una “payasada” y un “saludo a la bandera.” Asegura que no tiene valor jurídico y que este tipo de pronunciamientos no existen legalmente. “Se quedaron con la bata alzada cuando se les hizo caer en cuenta que no podían censurar ni nada”, precisó Cucalón al insistir en que ya no cabía retomar el juicio político en contra Lasso pues ya no se encuentra en funciones.

Durante una entrevista en abril con CNN, Lasso rechazó las acusaciones de presunto peculado “por omisión”. Agregó que su Gobierno resultaba incómodo y que no se involucró en los contratos firmados para el transporte de crudo pues enfatizó en que aún no era presidente.

Gonzalo Muñoz, miembro de la defensa legal de Lasso, consideró que la resolución es solo un manifiesto sin efectos legales.

En mayo, el Parlamento había aprobado iniciar un juicio político contra el entonces presidente Lasso vinculado con este caso. El ex contralor general del Estado, Carlos Riofrío, informó durante la etapa de pruebas en la Comisión de Fiscalización que, tras una auditoría al contrato suscrito en 2018 (antes del gobierno de Lasso), no se recomendó la terminación unilateral. Agrega que aunque hubo un borrador con indicios de responsabilidad penal por US$ 6 millones, nunca se aprobó porque “no hubo dolo”, es decir, que la persona no ha actuado con la intención de hacer daño por acción u omisión, según el Código Penal de Ecuador.

Repudian la “muerte cruzada”

La resolución también rechazó el que Lasso recurriera en mayo a la figura de la “muerte cruzada” ―una cláusula constitucional con la que se disuelve la Asamblea Nacional para convocar posteriormente a elecciones― por considerar que el objetivo era “eludir su responsabilidad”. En un comunicado, la Asamblea calificó esto de “precedente nefasto contra la democracia”.

El juicio político contra Lasso quedó inconcluso cuando el entonces mandatario decretó la “muerte cruzada” en medio de una crisis política que lo llevó a disolver la Asamblea y adelantar las elecciones presidenciales y legislativas. Fue la primera vez que se aplicó esta figura constitucional en Ecuador. El 23 de noviembre, Lasso entregó el poder a Daniel Noboa, quien ganó los comicios presidenciales.

El órgano legislativo informó en su cuenta de X, antes Twitter, que aprobó por la vía de la resolución y no por la de juicio político, luego de que este lunes se reintentara activar el proceso de sanción contra Lasso.

