Ivanka Trump testifica en el juicio que enfrenta su padre por fraude en Nueva York: 5 conclusiones de lo que dijo

(CNN) — Ivanka Trump subió al estrado este miércoles para testificar en el juicio civil por fraude que enfrenta su padre, el expresidente Donald Trump, en Nueva York. Durante varias horas, la hija del exmandatario respondió preguntas sobre su papel en la obtención de préstamos para la Organización Trump y un departamento que alquiló en uno de los edificios de su padre.

Con la muy esperada comparecencia de Ivanka Trump terminaron ocho días de testigos sin precedentes, que incluyeron a Donald Trump y tres de sus hijos adultos, en el caso que presentó la Oficina de la Fiscal General de Nueva York. Después de este testimonio, los fiscales concluyeron su parte del juicio.

Las declaraciones de Ivanka Trump, quien no forma parte de los acusados en el juicio, no resultaron, ni de cerca, tan polémicas como las de su padre este lunes: no hubo tensiones ni estallidos de ira.

En total, la Oficina de la Fiscal General llamó a un total 25 testigos en su caso contra Trump, sus dos hijos adultos y su negocio. Los últimos cuatro en subir al estrado fueron los Trump. La demanda de la fiscal general busca 250 millones de dólares en daños y perjuicios, así como impedir que el expresidente haga negocios en el estado.

Estas son las conclusiones de lo que ocurrió durante el testimonio de Ivanka Trump.

Los fiscales se centran en las negociaciones de préstamos del Deutsche Bank

El fiscal Louis Solomon interrogó extensamente a Ivanka Trump sobre la financiación de préstamos para el Doral Golf Resort & Spa en Florida a través del Deutsche Bank.

Los préstamos son una parte clave del caso porque exigieron que Trump presentara estados financieros anuales, y la fiscalía sostiene que esas declaraciones se falsificaron para inflar el patrimonio neto de Trump y obtener mejores tasas de préstamo.

El acuerdo final para el préstamo del Deutsche Bank exigía que Donald Trump, como garante, mantuviera un patrimonio neto mínimo de US$ 3.000 millones. Ivanka Trump propuso hacer un cambio para reducir el requisito de patrimonio neto a 2.000 millones de dólares, según un correo electrónico que Solomon mostró ante la corte.

En ese momento, el patrimonio neto de Trump en su declaración sobre su situación financiera en 2011 era de 4.200 millones de dólares.

Trump pudo obtener mejores condiciones para la propiedad de Doral con el préstamo del Deutsche Bank garantizado por sus estados financieros porque aseguró personalmente los créditos con el grupo privado de gestión patrimonial, que ofrecía la opción a una persona de alto patrimonio neto para respaldar el préstamo.

A la Organización Trump se le ofrecieron condiciones diferentes a través de la división de bienes raíces comerciales del Deutsche Bank para la misma propiedad.

Ivanka Trump se distancia de la valoración de su apartamento en la declaración financiera de Donald Trump

En este boceto judicial, Louis Solomon, de la oficina de la fiscal general, interroga a Ivanka Trump en el estrado de los testigos durante el proceso del miércoles. (Jane Rosenberg/Reuters)

Ivanka Trump dijo que no sabía por qué un departamento que alquiló en el edificio de su padre en Trump Park Avenue estaba valorado en la declaración financiera de Donald Trump por más de 12 millones de dólares adicionales de lo que ella pudo comprarlo.

Ivanka Trump tenía una opción de compra sobre el apartamento por US$ 8,5 millones, pero el valor en el estado financiero de Trump era de US$ 20,8 millones, según la demanda civil de la fiscal general.

Solomon preguntó si el valor de su opción de compra se tomó en cuenta en el estado financiero de su padre.

“Como les dije hace un año y medio, no estuve involucrada en su declaración de situación financiera, así que no puedo decir qué se tomó en cuenta”, respondió.

En su declaración del año pasado, Ivanka Trump dijo que sabía que las empresas tenían estados financieros, pero que no tenía ningún recuerdo “específico” de que su padre tuviera declaraciones financieras personales.

“Seguro que tiene contadores que tienen todo tipo de cosas, que tienen todo tipo de declaraciones. Pero no, lo siento, no sé específicamente qué se preparó en su nombre como persona independiente y distinta de la organización y las propiedades que en las que yo estaba trabajando, así que no, no sé cómo lo hicieron y quién lo preparó y los mecanismos así”, testificó.

Su testimonio sobre los estados financieros siguió la misma línea del de sus hermanos, quienes también dijeron que desconocían el trabajo que se realizó en la declaración financiera de Donald Trump, a pesar de que presentaron información que se utilizó para preparar dichas declaraciones.

Conversaciones entre Ivanka Trump y Jared Kushner

Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner trabajaron en la Casa Blanca de Donald Trump como asesores principales del presidente.

Antes de mudarse a Washington, ambos se dedicaban al negocio inmobiliario. Si bien Kushner no trabajó para la Organización Trump, la pareja sconversó sobre temas laborales.

“Mi esposo también estaba en el sector inmobiliario y tenía perspectivas para mí, así que periódicamente conversábamos sobre en qué estábamos trabajando específicamente en el sector inmobiliario”, dijo cuando se le preguntó sobre el correo electrónico.

A pesar de una objeción de los abogados de Trump que argumentaron privilegio conyugal, Solomon preguntó sobre un intercambio de correos electrónicos que analizaba posibles condiciones de financiación de Capital One para el proyecto Old Post Office, que fue renovado e inaugurado como Trump International Hotel en 2016.

Kushner dijo que podía mostrarle el acuerdo a Natixis, un banco de inversión, porque pensaba que le darían mejores términos a la Organización Trump.

“No recuerdo este intercambio”, señaló Ivanka Trump sobre el correo electrónico. “Pero no es inusual que le pregunte a mi marido su perspectiva sobre algo en lo que estaba trabajando”.

Los fiscales concluyen su caso

Ivanka Trump fue la última de 25 testigos en el caso de la fiscal general de Nueva York contra Trump y sus empresas. Del total, 24 testimonios fueron en persona.

Además de la familia Trump, la fiscalía llamó al exejecutivo de la Organización Trump Allen Weisselberg y a Jeff McConney, ambos acusados en el caso, así como otros funcionarios dentro y fuera de la compañía que trabajaron en los proyectos en cuestión en el caso.

En el juicio también se escuchó al exabogado de Trump, Michael Cohen, quien testificó ante Trump que su exjefe les dijo a él y a Weisselberg que inflaran sus estados financieros (Weisselberg testificó que la reunión nunca tuvo lugar).

La fiscal general ya ganó el juicio sumario del juez Arthur Engoron antes de que comenzara el proceso actual, luego de que este dictaminara que Trump y los demás acusados eran responsables de fraude.

El juez ahora está considerando cuánto tendrán que pagar los Trump en concepto de daños y perjuicios por las ganancias que supuestamente obtuvieron a través de prácticas comerciales fraudulentas, incluida la inflación del valor de Trump en los estados financieros.

La fiscal general busca probar seis acusaciones adicionales, incluida la falsificación de registros comerciales, la emisión de estados financieros falsos y el fraude de seguros.

Ahora es el turno de la defensa de Trump

El equipo de Trump ahora tiene la oportunidad de desplegar la defensa del expresidente. Los abogados de Trump también señalaron al concluir el testimonio del exmandatario a principios de esta semana que tienen la intención de presentar una moción para anular el juicio, incluida una referencia a la conducta del secretario del juez.

Es muy poco probable que la moción tenga éxito —Engoron impuso una orden de silencio que prohibía hablar sobre su personal en respuesta a los ataques de Trump a su secretario—, pero marcará la pauta de cómo los abogados de Trump intentarán encontrar vacíos en el caso de la fiscal general, tanto en la sala del tribunal como en la opinión pública.

Los abogados de Trump ofrecieron un adelanto de su defensa en el contrainterrogatorio de Ivanka Trump este miércoles, en el que discutieron correos electrónicos en los que Deutsche Bank estaba feliz de tener a la Organización Trump como cliente.

Su argumento es que la denuncia de la fiscal no tiene víctimas: los bancos recibieron el dinero. (La oficina de la fiscal general alega que los bancos fueron defraudados con cientos de millones de dólares debido a las tasas de interés que Trump recibió de manera fraudulenta).

Ivanka Trump dijo que la visión de su familia para la renovación del campo de golf Doral en Florida fue compartida con Deutsche Bank en el proceso de negociaciones para la financiación.

“Estaban muy entusiasmados con esto”, dijo sobre el Deutsche Bank. “Enviaron equipos de personas para recorrer la propiedad y experimentarla antes de nuestra compra”.

En su testimonio del lunes, Donald Trump también anticipó la defensa que cree que presentará su equipo.

“Explicaremos a medida que avanza este juicio, este juicio loco, porque traeremos a algunos banqueros, y los banqueros les dirán: banqueros muy grandes, banqueros que trataron conmigo, y les explicarán exactamente cuáles son eran sus procesos. Pero estos eran banqueros muy importantes y explicarán cuál es el proceso”, dijo Trump, antes de ser amonestado por el juez por pronunciar un discurso.

Sin embargo, la oficina de la fiscal general presentó una carta al juez solicitando ser escuchada este jueves sobre las mociones para impedir que varios de los peritos de Trump testifiquen. Los fiscales dijeron que varios de los testimonios de los testigos se relacionan con cuestiones ya resueltas por el juez, específicamente en lo que se refiere a cómo se valoraron las propiedades y las reglas contables asociadas con eso.

Con información de Lauren del Valle, Kara Scannell y Jeremy Herb

