El IRS anuncia nuevos rangos fiscales para el impuesto sobre la renta

Nueva York (CNN) — Si eres de aquellos a los que les gusta planear sus impuestos con anticipación, el Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. (IRS, por sus siglas inglés) publicó esta semana los nuevos rangos fiscales del impuesto sobre la renta ajustados a la inflación y los importes de la deducción estándar que entrarán en vigor para el año fiscal 2024.

En palabras sencillas: estos son los números que serán relevantes para la declaración de impuestos que la mayoría de los estadounidenses presentarán a principios de 2025.

El IRS realiza ajustes por inflación anualmente a los rangos fiscales, la deducción estándar y algunas otras exenciones tributarias. Los cambios están diseñados para proteger a los contribuyentes de los efectos de la inflación, dijo Alex Durante, economista de The Tax Foundation. Pero el efecto neto de los cambios no alterará significativamente la carga fiscal de una persona.

Dicho de otro modo, “el ajuste por inflación no pone dinero extra en los bolsillos de las personas. Sólo evita que tengan que pagar impuestos más altos si sus ingresos ajustados a la inflación (también conocidos como ingresos reales) aumentan un 7%”, escribió Robert McClelland, investigador del Centro de Política Fiscal, en un blog.

Una deducción estándar más alta

Para las personas naturales y los matrimonios que declaren por separado, la nueva deducción federal estándar aumentará el año que viene a US$ 14.600 dólares, frente a los US$ 13.850 de este año.

Para las parejas casadas que presenten una declaración conjunta, la deducción estándar aumentará a US$ 29.200, frente a los US$ 27.700 actuales.

Y para las personas que declaran como cabeza de familia, la deducción estándar será de US$ 21.900, frente a los US$ 20.800 actuales.

La mayoría de los declarantes solicitan la deducción estándar. Otros detallarán sus deducciones porque, en conjunto, suman más que la deducción estándar.

Por ejemplo, si eres un declarante soltero y los intereses de tu hipoteca, las contribuciones benéficas y la parte permitida de tus impuestos estatales y locales sobre la renta ascienden a más de US$ 14.600 en 2024, es probable que desgloses tus deducciones para ahorrar más en tus impuestos.

Nuevos rangos del impuesto sobre la renta

El código federal del impuesto sobre la renta de EE.UU. tiene actualmente siete tasas impositivas: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% y 37%.

Cada una de esas tasas se aplica a un rango de ingresos imponibles, también conocido como tramo impositivo.

Para el año fiscal 2024, cada uno de las siete tasas se aplicará a los siguientes nuevos rangos del impuesto sobre la renta:

10%: ingresos de hasta US$ 11.600 (US$ 23.200 para parejas casadas que presentan una declaración conjunta)

12%: ingresos superiores a US$ 11.600 (US$ 23.200 para declarantes conjuntos)

22%: ingresos superiores a US$ 47.150 (US$ 94.300 para declarantes conjuntos)

24%: ingresos superiores a US$ 100.525 (US$ 201.050 para declarantes conjuntos)

32%: ingresos superiores a US$ 191.950 (US$ 383.900 para declarantes conjuntos)

35%: ingresos superiores a US$ 243.725 (US$ 487.450 para declarantes conjuntos)

37%: ingresos superiores a US$ 609.350 (US$ 731.200 para declarantes conjuntos)

La renta imponible es la renta bruta menos las diversas exenciones fiscales a las que tienes derecho.

Así, por ejemplo, supongamos que eres soltero y ganas US$ 100.000 dólares al año, pero tus ingresos imponibles ascienden a US$ 75.000 dólares. Los primeros US$ 11.600 tributarán al 10%. Tu renta imponible entre US$ 11.600 y US$ 47.150 tributará al 12%. Y tu renta imponible entre US$ 47.150 y US$ 75.000 se gravará al 22%.

Cambios en la FSA y el 401(k)

Si tu empleador da la opción de contribuir a una Cuenta de Gastos Flexibles, que te permite ahorrar ingresos deducibles de impuestos para cubrir tus gastos médicos de bolsillo en un año fiscal determinado, el IRS permitirá a los participantes de la FSA ahorrar hasta US$ 3,200 en 2024, por encima de US$ 3,050 este año.

Y la semana pasada el IRS anunció que se te permitirá ahorrar más en tu 401(k) e IRA con ventajas fiscales también.

Para más información sobre estos y otros cambios fiscales para 2024, visita ajustes fiscales del IRS.

