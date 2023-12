CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 534 545½ 528 543¾ +9½ Mar 562 574 557¼ 572 +11 May 577 589¾ 573¼ 588 +11¾ Jul 590¾ 603¼ 586½ 601¾ +12¾ Sep 607¾ 617¾ 601¼ 616 +12¾ Dec 622 634¾ 618½ 632¾ +12¾ Mar 635½ 648 632¼ 646 +13 May 640¾ 651¾ 638½ 651¾ +13¾ Jul 649 +13¾ Sep 656½ +13¾ Dec 663½ +13¾ Mar 670¼ +13¾ May 670½ +13¾ Jul 631½ +13¾ Est. sales 184,581. Mon.’s sales 176,366 Mon.’s open int 428,251 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 455½ 456¾ 450¼ 451½ —4 Mar 475¼ 476¾ 471 473½ —1¾ May 487 488½ 483¾ 486 — ¾ Jul 496½ 497¾ 493½ 495¾ — ¼ Sep 498¼ 499¾ 496 498½ +¼ Dec 504¼ 507¼ 502¾ 505¾ +1½ Mar 514¼ 517¼ 513¼ 516¼ +1¾ May 519¼ 521¾ 518 521 +1¾ Jul 519¾ 521½ 518½ 521¼ +2 Sep 509 509¼ 507½ 508¾ +1 Dec 508¾ 508¾ 506 507¼ — ½ Jul 524 — ½ Dec 508 508¼ 508 508¼ —1¼ Est. sales 472,586. Mon.’s sales 420,182 Mon.’s open int 1,342,392 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 363 374½ 350¼ 358½ —6¾ Mar 378¾ 387 365 368¾ —11½ May 384½ 386¾ 374¼ 378¾ —12 Jul 385¾ —12 Sep 369 —12 Dec 375¾ —12 Mar 355¾ —12 May 361¾ —12 Jul 366½ —12 Sep 378¼ —12 Jul 349 —12 Sep 364¾ —12 Est. sales 947. Mon.’s sales 941 Mon.’s open int 4,634 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1330¼ 1350 1329½ 1346½ +16¾ Mar 1349 1368½ 1348 1364¾ +16½ May 1362 1382 1362 1378¼ +16½ Jul 1369 1387½ 1367¾ 1383¾ +16¼ Aug 1347¾ 1364 1346¼ 1360 +15 Sep 1301½ 1316 1298½ 1312 +13½ Nov 1280 1297¾ 1280 1293 +12¾ Jan 1289 1302¼ 1289 1299½ +12 Mar 1285¾ 1295¾ 1285¾ 1293 +11½ May 1293¾ 1294 1289 1290½ +11 Jul 1298½ 1298½ 1292½ 1293¼ +11 Aug 1284¼ +11 Sep 1255¼ +11½ Nov 1250 1253 1250 1250 +10¾ Jan 1255½ +10¾ Mar 1246¼ +10¾ May 1243¾ +10¾ Jul 1242½ +10¾ Aug 1232¾ +10¾ Sep 1203 +10¾ Nov 1185 +10¾ Jul 1184¾ +10¾ Nov 1125¼ +10¾ Est. sales 212,536. Mon.’s sales 198,232 Mon.’s open int 736,879 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 52.07 53.56 51.99 53.34 +1.43 Jan 51.22 53.11 51.14 52.94 +1.88 Mar 50.96 52.80 50.84 52.63 +1.88 May 50.95 52.71 50.82 52.54 +1.80 Jul 50.87 52.58 50.76 52.40 +1.73 Aug 50.60 52.14 50.40 51.98 +1.69 Sep 50.21 51.56 50.01 51.55 +1.66 Oct 49.66 51.15 49.60 51.01 +1.62 Dec 49.54 50.94 49.28 50.77 +1.60 Jan 49.19 50.72 49.19 50.59 +1.56 Mar 49.92 50.50 49.92 50.37 +1.54 May 49.63 50.29 49.63 50.27 +1.53 Jul 49.56 50.21 49.56 50.21 +1.53 Aug 49.86 +1.49 Sep 49.49 +1.42 Oct 48.96 +1.34 Dec 48.73 +1.27 Jul 48.62 +1.27 Oct 48.61 +1.27 Dec 48.35 +1.27 Est. sales 187,136. Mon.’s sales 172,811 Mon.’s open int 491,294 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 459.60 465.00 450.00 450.30 —8.40 Jan 436.60 441.20 430.10 430.50 —6.10 Mar 422.50 426.70 418.60 419.00 —3.60 May 411.80 415.90 409.10 410.10 —1.80 Jul 408.50 412.30 406.00 407.60 —1.00 Aug 403.10 407.20 401.50 403.00 —.70 Sep 397.10 401.50 396.80 397.60 —.20 Oct 393.00 394.70 391.60 391.60 +.10 Dec 392.20 397.80 391.90 393.10 +.10 Jan 392.80 395.80 391.90 391.90 +.10 Mar 388.90 388.90 387.40 388.00 +.10 May 386.10 Jul 392.10 392.60 386.40 386.40 Aug 384.30 Sep 381.70 Oct 377.50 Dec 384.10 384.10 377.40 377.40 Jul 377.90 Oct 377.90 Dec 372.40 +.10 Est. sales 215,697. Mon.’s sales 190,810 Mon.’s open int 550,764

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.