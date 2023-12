CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 550 552¾ 527½ 534¼ —14½ Mar 578½ 582 556¼ 561 —16¼ May 592¾ 595½ 572½ 576¼ —15¼ Jul 605¾ 607¾ 586 589 —15 Sep 619¼ 621¾ 600½ 603¼ —15 Dec 634¾ 637¾ 617 620 —14¾ Mar 649¼ 649¼ 629½ 633 —14½ May 651¼ 652 638 638 —14¾ Jul 632¼ 635¼ 632¼ 635¼ —15¼ Sep 642¾ —15¼ Dec 649¾ —15¼ Mar 656½ —15¼ May 656¾ —15¼ Jul 617¾ —15¼ Est. sales 94,140. Fri.’s sales 85,032 Fri.’s open int 430,318 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 464¼ 465¾ 453¾ 455½ —7¾ Mar 483¼ 485 473 475¼ —7¼ May 495¼ 497 485 486¾ —7¾ Jul 504¼ 505¾ 494½ 496 —7¾ Sep 504¾ 506 496½ 498¼ —7 Dec 511¼ 512¾ 502¾ 504¼ —6½ Mar 520¾ 520¾ 513 514½ —6¼ May 524 524 517½ 519¼ —6 Jul 525¼ 525¼ 519 519¼ —5½ Sep 507 507¾ 507 507¾ —3 Dec 509¾ 509¾ 507¼ 507¾ —1¾ Jul 524½ —1¾ Dec 509 511 507½ 509½ Est. sales 288,517. Fri.’s sales 245,749 Fri.’s open int 1,373,793 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 367¾ 380½ 364½ 365¼ —7¾ Mar 390 394 377¾ 380¼ —9½ May 390¾ —9 Jul 397¾ —9 Sep 381 —9 Dec 387¾ —9 Mar 367¾ —9 May 373¾ —9 Jul 378½ —9 Sep 390¼ —9 Jul 361 —9 Sep 376¾ —9 Est. sales 542. Fri.’s sales 542 Fri.’s open int 4,725 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1329½ 1339 1323½ 1329¾ —1 Mar 1348¾ 1356½ 1341½ 1348¼ — ½ May 1361¾ 1369¼ 1354¾ 1361¾ — ¼ Jul 1365¼ 1373¾ 1360¼ 1367½ +½ Aug 1338¾ 1350¼ 1338½ 1345 +¼ Sep 1301¼ 1304¾ 1294 1298½ Nov 1281¼ 1286½ 1275 1280¼ Jan 1283¾ 1290¾ 1283 1287½ +¾ Mar 1280½ 1281½ 1277¾ 1281½ +1 May 1279½ +1 Jul 1285 1285¼ 1279¾ 1282¼ +¾ Aug 1273¼ +¾ Sep 1243¾ +¾ Nov 1238¼ 1239¼ 1238¼ 1239¼ +½ Jan 1244¾ +½ Mar 1235½ +½ May 1233 +½ Jul 1231¾ +½ Aug 1222 +½ Sep 1192¼ +½ Nov 1174¼ +½ Jul 1174 +½ Nov 1114½ +½ Est. sales 146,158. Fri.’s sales 134,422 Fri.’s open int 741,889 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 52.00 52.22 51.10 51.91 +.38 Jan 50.34 51.37 50.09 51.06 +.77 Mar 50.37 51.07 49.89 50.75 +.65 May 50.26 51.02 49.91 50.74 +.62 Jul 50.07 50.92 49.85 50.67 +.61 Aug 49.96 50.49 49.50 50.29 +.58 Sep 49.57 50.05 49.25 49.89 +.52 Oct 49.43 49.47 48.75 49.39 +.49 Dec 48.63 49.36 48.51 49.17 +.44 Jan 49.03 +.43 Mar 48.35 48.83 48.35 48.83 +.42 May 48.74 +.41 Jul 48.68 +.41 Aug 48.37 +.40 Sep 48.07 +.39 Oct 47.62 +.38 Dec 47.46 +.35 Jul 47.35 +.35 Oct 47.34 +.35 Dec 47.08 +.35 Est. sales 166,874. Fri.’s sales 158,666 Fri.’s open int 501,747 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 458.10 466.40 455.10 458.70 +1.30 Jan 434.10 440.20 430.90 436.60 +2.50 Mar 420.60 425.30 417.70 422.60 +1.10 May 411.00 414.70 408.00 411.90 —.40 Jul 409.10 411.20 405.00 408.60 —1.00 Aug 403.60 405.70 400.20 403.70 —1.30 Sep 396.60 399.80 394.50 397.80 —1.50 Oct 389.40 392.60 388.10 391.50 —1.20 Dec 391.60 394.00 389.00 393.00 —.80 Jan 390.00 392.00 388.10 391.80 —.70 Mar 386.80 387.90 385.30 387.90 —.60 May 383.40 386.10 383.40 386.10 —.60 Jul 386.40 —.60 Aug 384.30 —.60 Sep 381.70 —.60 Oct 377.50 —.60 Dec 377.40 —.60 Jul 377.90 —.60 Oct 377.90 —.60 Dec 372.30 —.60 Est. sales 107,317. Fri.’s sales 99,079 Fri.’s open int 556,585

