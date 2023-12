CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 544 557 541¾ 555 +11½ Mar 571 584¾ 568¾ 582¾ +12¼ May 586¼ 598¾ 584¾ 597¼ +11 Jul 600 611¾ 598½ 610½ +10½ Sep 617½ 626 613¾ 625½ +10¼ Dec 636¾ 643 631½ 642½ +10 Mar 649¾ 655½ 644¼ 655 +9½ May 654½ 659¾ 649¼ 659¾ +9¾ Jul 652¾ 655¾ 652¾ 655¾ +10¼ Sep 663¼ +10¼ Dec 670¼ +10¼ Mar 677 +10¼ May 677¼ +10¼ Jul 638¼ +10¼ Est. sales 124,654. Mon.’s sales 118,049 Mon.’s open int 443,566, up 2,952 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 469¼ 475 468 470 +½ Mar 487½ 493¼ 486 489 +1½ May 497¾ 503¾ 496½ 500 +2¼ Jul 505¾ 512¼ 505 509 +3 Sep 507¼ 513½ 507¼ 510¼ +2¾ Dec 512 517¾ 511 515 +2½ Mar 522½ 528 522 525¼ +2½ May 527 529¾ 527 529¾ +2½ Jul 527½ 531 527½ 529 +2½ Sep 512½ 512½ 511¾ 511¾ +1¾ Dec 509½ 511¼ 508¼ 509¼ +1½ Jul 525¾ +1¼ Dec 510 510 507¾ 507¾ Est. sales 302,171. Mon.’s sales 262,725 Mon.’s open int 1,437,171 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 350 358½ 345¼ 358 +10¾ Mar 366½ 375¾ 360¾ 375¼ +12 May 385¾ +11½ Jul 392¾ +11½ Sep 376 +11½ Dec 382¾ +11½ Mar 362¾ +11½ May 368¾ +11½ Jul 373½ +11½ Sep 385¼ +11½ Jul 369¾ +6¼ Sep 385½ +6¼ Est. sales 617. Mon.’s sales 613 Mon.’s open int 4,927, up 34 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1365½ 1389¼ 1364 1377¼ +10 Mar 1382 1404 1380¼ 1393 +9¾ May 1393 1414 1392¼ 1404¾ +9¾ Jul 1397¾ 1416¼ 1395½ 1408½ +10 Aug 1376 1390¾ 1372 1384½ +9¾ Sep 1327 1338½ 1321¾ 1333½ +8¾ Nov 1303¾ 1317 1300¾ 1313¼ +8½ Jan 1309¾ 1321¼ 1306 1319 +9¼ Mar 1306 1312½ 1303¾ 1310¾ +10 May 1310 1310 1301¼ 1308 +11 Jul 1309¼ 1311 1301¾ 1310¼ +11¼ Aug 1300½ +11¾ Sep 1270¾ +11¾ Nov 1262¼ 1265 1252½ 1262¼ +7¾ Jan 1267¾ +7¾ Mar 1258½ +7¾ May 1256 +7¾ Jul 1254¾ +2¾ Aug 1245 +2¾ Sep 1215¼ +2¾ Nov 1197¼ +4¾ Jul 1197 +4¾ Nov 1137½ +4¾ Est. sales 215,603. Mon.’s sales 204,143 Mon.’s open int 740,331 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 53.11 54.34 52.55 54.19 +1.08 Jan 52.29 53.50 51.79 53.43 +1.04 Mar 52.04 53.13 51.49 53.09 +1.00 May 51.92 52.99 51.40 52.96 +1.00 Jul 51.78 52.80 51.17 52.75 +1.00 Aug 51.20 52.30 50.67 52.25 +1.00 Sep 50.80 51.82 50.14 51.76 +1.03 Oct 49.91 51.20 49.61 51.19 +1.08 Dec 49.75 50.94 49.27 50.90 +1.05 Jan 49.49 50.70 49.49 50.70 +1.01 Mar 49.27 50.44 49.13 50.44 +.97 May 49.28 50.32 49.27 50.32 +.96 Jul 49.34 50.24 49.34 50.24 +.95 Aug 49.24 49.99 49.24 49.99 +.93 Sep 49.10 49.75 49.05 49.75 +1.00 Oct 49.34 +1.04 Dec 48.32 49.05 48.32 49.05 +.94 Jul 48.94 +.94 Oct 48.93 +.94 Dec 48.67 +.94 Est. sales 138,973. Mon.’s sales 131,497 Mon.’s open int 509,616 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 460.30 467.50 454.50 459.20 —1.00 Jan 443.00 450.50 437.70 442.00 —1.30 Mar 430.10 436.70 425.90 429.80 —.30 May 420.40 426.90 417.10 420.50 +.30 Jul 416.50 423.80 414.50 417.50 +.20 Aug 413.40 418.70 410.10 412.60 —.30 Sep 409.00 411.70 403.90 406.30 —.60 Oct 403.40 403.80 397.20 399.00 —.70 Dec 400.00 405.00 397.60 400.10 —.50 Jan 399.30 403.20 396.30 398.60 —.40 Mar 398.40 399.70 394.40 394.40 —.10 May 393.90 393.90 391.30 392.40 Jul 392.50 —.30 Aug 390.40 —.30 Sep 387.80 —.40 Oct 383.50 —.40 Dec 383.20 —.70 Jul 383.70 —.70 Oct 383.70 —.70 Dec 378.10 —.70 Est. sales 163,508. Mon.’s sales 154,844 Mon.’s open int 571,274, up 6,606

