CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 550¾ 554 541 543½ —7¼ Mar 575¾ 579¾ 567¾ 570½ —5¼ May 593½ 594½ 584 586¼ —5¾ Jul 605¾ 607½ 597½ 600 —5¾ Sep 621 621½ 612¾ 615¼ —5½ Dec 636 638¼ 630 632½ —4¾ Mar 648¼ 650¾ 642¾ 645½ —4¾ May 650¾ 650¾ 646 650 —5 Jul 645½ —4 Sep 653 —4 Dec 660 —4 Mar 666¾ —4 May 667 —4 Jul 628 —4 Est. sales 139,580. Fri.’s sales 134,928 Fri.’s open int 440,614, up 863 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 467 470¼ 464½ 469½ +2½ Mar 485½ 488¼ 482½ 487½ +2¼ May 497 498½ 493¼ 497¾ +1¾ Jul 504½ 506¾ 501¾ 506 +1½ Sep 506 508 503½ 507½ +1 Dec 510¾ 513 508½ 512½ +1 Mar 520¾ 523 518½ 522¾ +1 May 525 527¼ 523½ 527¼ +1 Jul 524½ 526½ 522½ 526½ +1 Sep 508¾ 510 507¼ 510 — ½ Dec 507¼ 508 506 507¾ Jul 524½ Dec 507 507¾ 505¼ 507¾ +¾ Est. sales 303,179. Fri.’s sales 272,620 Fri.’s open int 1,440,762 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 346½ 348½ 337¼ 347¼ +2¼ Mar 363¾ 365 355 363¼ +2¼ May 372¾ 374¼ 368 374¼ +2½ Jul 381¼ +2½ Sep 364½ +2½ Dec 371¼ +2½ Mar 351¼ +2½ May 357¼ +2½ Jul 362 +2½ Sep 373¾ +2½ Jul 363½ +2½ Sep 379¼ +2½ Est. sales 781. Fri.’s sales 781 Fri.’s open int 4,893 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1339¼ 1368 1327 1367¼ +27 Mar 1353 1383¾ 1343¾ 1383¼ +26¾ May 1368 1395¾ 1356¼ 1395 +26 Jul 1369 1399¼ 1360½ 1398½ +25¼ Aug 1346¼ 1375½ 1339¾ 1374¾ +23½ Sep 1298½ 1325¾ 1293½ 1324¾ +21¾ Nov 1279¼ 1305¾ 1275 1304¾ +21½ Jan 1285¼ 1310½ 1284½ 1309¾ +20½ Mar 1291¼ 1300¾ 1287½ 1300¾ +17½ May 1280 1297 1276 1297 +15½ Jul 1293½ 1299¼ 1293½ 1299 +14½ Aug 1288¾ +12¾ Sep 1259 +12¾ Nov 1234 1254½ 1234 1254½ +15 Jan 1260 +15 Mar 1250¾ +15 May 1248¼ +15 Jul 1252 +15 Aug 1242¼ +15 Sep 1212½ +15 Nov 1192½ +15 Jul 1192¼ +15 Nov 1132¾ +15 Est. sales 236,269. Fri.’s sales 225,146 Fri.’s open int 741,606 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 52.20 53.15 51.52 53.11 +1.10 Jan 51.40 52.43 50.71 52.39 +1.18 Mar 50.99 52.12 50.40 52.09 +1.24 May 50.93 51.99 50.26 51.96 +1.22 Jul 50.77 51.78 50.13 51.75 +1.19 Aug 50.31 51.26 49.69 51.25 +1.15 Sep 49.86 50.75 49.56 50.73 +1.10 Oct 49.33 50.12 48.79 50.11 +1.05 Dec 49.07 49.94 48.52 49.85 +1.00 Jan 49.04 49.69 49.04 49.69 +1.00 Mar 48.98 49.50 48.98 49.47 +.99 May 49.09 49.36 49.09 49.36 +.97 Jul 49.29 +.95 Aug 49.06 +.92 Sep 48.75 +.91 Oct 48.30 +.91 Dec 48.11 +.90 Jul 48.00 +.90 Oct 47.99 +.90 Dec 47.73 +.90 Est. sales 147,147. Fri.’s sales 139,921 Fri.’s open int 510,434 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 453.10 461.70 440.80 460.20 +6.90 Jan 436.00 444.70 425.10 443.30 +6.80 Mar 423.00 431.40 414.60 430.10 +6.30 May 413.00 421.20 407.20 420.20 +5.90 Jul 408.20 418.30 406.00 417.30 +5.20 Aug 407.00 413.40 402.10 412.90 +5.00 Sep 400.00 407.40 397.40 406.90 +4.60 Oct 392.60 399.90 392.30 399.70 +3.90 Dec 395.60 401.10 391.30 400.60 +3.40 Jan 394.90 399.00 394.40 399.00 +3.20 Mar 390.50 394.50 387.80 394.50 +2.60 May 390.30 392.40 390.30 392.40 +2.30 Jul 390.00 392.80 390.00 392.80 +2.10 Aug 390.70 +2.00 Sep 388.20 +1.90 Oct 383.90 +1.80 Dec 383.90 +1.80 Jul 384.40 +1.80 Oct 384.40 +1.80 Dec 378.80 +1.80 Est. sales 168,624. Fri.’s sales 158,301 Fri.’s open int 564,668, up 6,369

