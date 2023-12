CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 555¾ 557¾ 547 550¾ —2¾ Mar 582 585¼ 574½ 575¾ —5¼ May 596¾ 600¾ 590¼ 592 —4½ Jul 611½ 613¾ 604¼ 605¾ —4¼ Sep 624 628 619¼ 620¾ —3¾ Dec 638½ 643 636 637¼ —4 Mar 652½ 653 649½ 650¼ —4 May 655 —4 Jul 645¼ 649½ 645¼ 649½ —4¾ Sep 657 —4¾ Dec 664 —4¾ Mar 670¾ —4¾ May 671 —4¾ Jul 632 —4¾ Est. sales 134,923. Thu.’s sales 165,769 Thu.’s open int 439,751, up 1,577 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 474½ 475 466¾ 467 —7¾ Mar 493¼ 493½ 485 485¼ —8 May 502½ 503¾ 495½ 496 —7½ Jul 511¼ 511¾ 503¾ 504½ —7 Sep 511½ 511¾ 505¾ 506½ —5 Dec 515 516 510½ 511½ —4¼ Mar 525½ 525½ 520¾ 521¾ —4¼ May 528 528¾ 525¾ 526¼ —4¼ Jul 528¼ 530 525¼ 525½ —4½ Sep 512 512 510½ 510½ —3½ Dec 510 511 507¼ 507¾ —3 Jul 524½ —2¾ Dec 507 —2¼ Est. sales 272,620. Thu.’s sales 401,052 Thu.’s open int 1,442,394 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 352½ 354¾ 344 345 —6¼ Mar 370 370¾ 359¾ 361 —8 May 370¾ 371¾ 370¾ 371¾ —8 Jul 378¾ —8 Sep 362 —8 Dec 368¾ —8 Mar 348¾ —8 May 354¾ —8 Jul 359½ —8 Sep 371¼ —8 Jul 361 —8 Sep 376¾ —8 Est. sales 781. Thu.’s sales 747 Thu.’s open int 4,918 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1360 1361½ 1336¾ 1340¼ —20 Mar 1375 1376 1353¼ 1356½ —18½ May 1386½ 1386¾ 1365¾ 1369 —17½ Jul 1389¼ 1390 1369¾ 1373¼ —16 Aug 1361½ 1364¾ 1348¼ 1351¼ —15 Sep 1311½ 1313¾ 1300 1303 —12½ Nov 1294¾ 1295 1280 1283¼ —11½ Jan 1300½ 1300½ 1287¾ 1289¼ —11¼ Mar 1288 1288 1283 1283¼ —10½ May 1280 1281½ 1280 1281½ —11¼ Jul 1285¾ 1286 1283½ 1284½ —11¼ Aug 1276 —10¼ Sep 1246¼ —10¼ Nov 1240 1242 1238 1239½ —7 Jan 1245 —7 Mar 1235¾ —7 May 1233¼ —7 Jul 1237 —7 Aug 1227¼ —7 Sep 1197½ —7 Nov 1177½ —7 Jul 1177¼ —7 Nov 1117¾ —7 Est. sales 225,146. Thu.’s sales 264,237 Thu.’s open int 745,000 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 51.90 52.52 51.28 52.01 +.38 Jan 51.02 51.66 50.46 51.21 +.37 Mar 50.77 51.34 50.16 50.85 +.31 May 50.55 51.20 50.07 50.74 +.33 Jul 50.35 51.01 49.90 50.56 +.35 Aug 49.62 50.45 49.55 50.10 +.31 Sep 49.20 49.99 49.15 49.63 +.29 Oct 48.60 49.38 48.60 49.06 +.28 Dec 48.67 49.21 48.45 48.85 +.31 Jan 48.81 48.90 48.59 48.69 +.29 Mar 48.49 48.49 48.48 48.48 +.27 May 48.39 +.27 Jul 48.34 +.27 Aug 48.14 +.27 Sep 47.84 +.26 Oct 47.39 +.26 Dec 47.21 +.25 Jul 47.10 +.25 Oct 47.09 +.25 Dec 46.83 +.25 Est. sales 139,921. Thu.’s sales 151,037 Thu.’s open int 513,250 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 465.40 467.80 451.90 453.30 —13.50 Jan 447.60 449.50 435.60 436.50 —12.70 Mar 433.20 434.00 422.50 423.80 —10.20 May 423.00 423.00 413.20 414.30 —9.20 Jul 419.20 419.80 411.20 412.10 —8.00 Aug 413.70 413.70 407.20 407.90 —6.90 Sep 406.60 406.90 401.60 402.30 —5.70 Oct 398.00 398.00 394.40 395.80 —4.60 Dec 401.00 401.00 395.30 397.20 —4.40 Jan 394.60 397.50 394.60 395.80 —4.50 Mar 393.40 393.40 391.90 391.90 —4.30 May 390.10 —4.20 Jul 385.50 390.70 385.50 390.70 —4.10 Aug 388.70 —4.20 Sep 386.30 —4.20 Oct 382.10 —4.10 Dec 374.30 385.60 370.80 382.10 —4.30 Jul 382.60 —4.30 Oct 382.60 —4.30 Dec 377.00 —4.30 Est. sales 158,240. Thu.’s sales 181,726 Thu.’s open int 558,299, up 4,585

