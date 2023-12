CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 572¾ 579¼ 557 560½ —11½ Mar 598¾ 604½ 585¾ 588 —9¾ May 613½ 619¼ 601¾ 603½ —9½ Jul 626½ 632 617 618 —8¾ Sep 640 645¼ 631¾ 632¾ —8¾ Dec 657¼ 663½ 648½ 649 —9 Mar 672½ 673¼ 661¼ 661¾ —8¾ May 669 669 666¾ 666¾ —7¾ Jul 665 665 663 663 —2¾ Sep 670½ —2¾ Dec 679½ —2¾ Mar 686¼ —2¾ May 686½ —2¾ Jul 647½ —2¾ Est. sales 189,694. Tue.’s sales 147,447 Tue.’s open int 436,959 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 477¾ 480½ 467¼ 470¾ —7½ Mar 493¾ 496½ 485 488½ —5¾ May 503¼ 505¾ 495¼ 498½ —5¼ Jul 512 514¼ 503¾ 507 —5 Sep 512½ 514¼ 505 507½ —5 Dec 518 519¾ 510¼ 512¼ —5¾ Mar 528 530 520¾ 522¾ —5¾ May 526 527½ 526 527½ —5½ Jul 531¼ 532¼ 525½ 527 —5¼ Sep 512 —2¼ Dec 510½ 512 508¼ 508¾ —1¾ Jul 525½ —1½ Dec 507½ —1¾ Est. sales 505,188. Tue.’s sales 386,264 Tue.’s open int 1,448,933 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 358¾ 358¾ 347¾ 351¾ —4½ Mar 373½ 375 365 370¼ —3 May 381 —3 Jul 387 —6¾ Sep 370¼ —6¾ Dec 377 —6¾ Mar 357 —6¾ May 363 —6¾ Jul 367¾ —6¾ Sep 379½ —6¾ Jul 369¼ —6¾ Sep 385 —6¾ Est. sales 528. Tue.’s sales 470 Tue.’s open int 4,946, up 11 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1389 1398½ 1379½ 1385 —4¾ Mar 1401¼ 1410¾ 1393 1399½ —3 May 1411 1419¾ 1403½ 1410¾ —1¾ Jul 1413½ 1421 1406 1413½ —1 Aug 1388 1393½ 1380¾ 1388 Sep 1333 1337¾ 1327¼ 1335 +1½ Nov 1310¾ 1315¼ 1304¾ 1314 +2½ Jan 1316¼ 1320¾ 1311½ 1320 +3 Mar 1308 1312¼ 1305 1312¼ +4½ May 1308¼ 1310¼ 1308¼ 1310 +4¾ Jul 1307¼ 1312¾ 1306½ 1312¾ +4¾ Aug 1303¼ +5 Sep 1273½ +5 Nov 1259 1263 1257 1262 +3¼ Jan 1267½ +3¼ Mar 1258¼ +3¼ May 1255¾ +3¼ Jul 1259½ +1 Aug 1249¾ +1 Sep 1220 +1 Nov 1199 1200 1199 1199¼ +¼ Jul 1199 +¼ Nov 1139½ +¼ Est. sales 204,608. Tue.’s sales 230,549 Tue.’s open int 738,268, up 7,621 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 52.82 53.62 52.42 53.05 +.30 Jan 52.01 52.87 51.84 52.42 +.46 Mar 51.81 52.56 51.56 52.03 +.33 May 51.69 52.47 51.46 51.90 +.28 Jul 51.71 52.29 51.26 51.69 +.24 Aug 51.25 51.83 50.81 51.20 +.16 Sep 50.65 51.28 50.38 50.69 +.10 Oct 50.20 50.60 49.89 50.06 +.04 Dec 49.91 50.42 49.47 49.79 +.01 Jan 49.75 49.75 49.64 49.64 —.01 Mar 49.70 49.70 49.44 49.44 —.01 May 49.34 —.01 Jul 49.27 49.29 49.27 49.29 —.01 Aug 49.09 —.01 Sep 48.79 —.03 Oct 48.37 —.03 Dec 48.50 48.50 48.18 48.18 —.03 Jul 48.07 —.03 Oct 48.06 —.03 Dec 47.80 —.03 Est. sales 199,019. Tue.’s sales 207,860 Tue.’s open int 521,923 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 473.70 479.00 464.20 469.20 —4.40 Jan 455.60 460.60 448.00 452.00 —3.60 Mar 441.00 445.00 434.60 436.90 —4.00 May 429.20 432.80 424.30 426.20 —3.30 Jul 424.80 428.20 420.90 422.90 —2.50 Aug 420.60 422.10 415.40 417.20 —2.20 Sep 409.80 414.50 408.40 410.30 —1.70 Oct 405.10 405.10 399.40 402.50 —1.20 Dec 402.90 406.50 400.00 403.70 —1.00 Jan 403.30 403.30 399.80 402.30 —.90 Mar 398.00 —.70 May 396.00 —.50 Jul 396.40 —.60 Aug 394.60 —.60 Sep 392.20 —.60 Oct 387.90 —1.10 Dec 388.10 —1.00 Jul 388.60 —1.00 Oct 388.60 —1.00 Dec 383.00 —1.00 Est. sales 161,188. Tue.’s sales 203,718 Tue.’s open int 547,353, up 2,401

