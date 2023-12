CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 581 585 570¼ 572 —7 Mar 604¼ 608¾ 595¾ 597¾ —4½ May 619½ 623¼ 611½ 613 —3¾ Jul 630½ 636 625¼ 626¾ —3¼ Sep 646¾ 649¼ 640 641½ —2¾ Dec 659½ 664¾ 656½ 658 —2¼ Mar 671¼ 674½ 669½ 670½ —1½ May 674½ —1¼ Jul 667 667 665¾ 665¾ — ¾ Sep 673¼ — ¾ Dec 682¼ — ¾ Mar 689 — ¾ May 689¼ — ¾ Jul 650¼ — ¾ Est. sales 141,681. Mon.’s sales 180,989 Mon.’s open int 444,180, up 10,015 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 477 480 473 478¼ +1 Mar 492 495¾ 488¼ 494¼ +1½ May 501¼ 504¾ 497¾ 503¾ +1¾ Jul 510¼ 513 506½ 512 +1¼ Sep 511¼ 513¼ 507¾ 512½ +¾ Dec 517 518½ 513¾ 518 +½ Mar 527¼ 529 525 528½ +½ May 532¾ 533¼ 531½ 533 +¼ Jul 531¾ 532¾ 530¼ 532¼ +¼ Sep 514¼ +1¼ Dec 508½ 510½ 508 510½ +1½ Jul 527 +1½ Dec 507 509¼ 507 509¼ +2¼ Est. sales 352,321. Mon.’s sales 513,515 Mon.’s open int 1,451,398, up 7,421 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 358¼ 363¾ 353½ 356¼ Mar 376½ 380¼ 370 373¼ — ¼ May 381¼ 384 381 384 Jul 393¾ +¾ Sep 377 +¾ Dec 383¾ +¾ Mar 363¾ +¾ May 369¾ +¾ Jul 374½ +¾ Sep 386¼ +¾ Jul 376 +¾ Sep 391¾ +¾ Est. sales 470. Mon.’s sales 796 Mon.’s open int 4,935, up 95 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1372 1372 1358½ 1368¾ +¾ Jan 1382¾ 1391½ 1368½ 1389¾ +7¼ Mar 1395½ 1404¼ 1381¼ 1402½ +7½ May 1406¼ 1414 1391¾ 1412½ +7½ Jul 1406¾ 1415¾ 1394¾ 1414½ +7¼ Aug 1381¼ 1388¾ 1370½ 1388 +6¾ Sep 1328½ 1334½ 1318 1333½ +5 Nov 1305 1312½ 1295¾ 1311½ +4½ Jan 1306¾ 1317¾ 1303 1317 +3½ Mar 1295 1307¾ 1295 1307¾ +2¾ May 1304 1305¼ 1304 1305¼ +3 Jul 1297½ 1308 1296 1308 +3½ Aug 1298¼ +3½ Sep 1268½ +3½ Nov 1254¼ 1258¾ 1250 1258¾ +3 Jul 1258½ +2¾ Nov 1199 1199 1199 1199 +1¾ Est. sales 216,225. Mon.’s sales 240,078 Mon.’s open int 730,647, up 3,116 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 51.84 53.57 51.71 52.75 +1.21 Jan 51.03 52.57 50.80 51.96 +1.26 Mar 50.76 52.37 50.72 51.70 +1.04 May 50.80 52.33 50.73 51.62 +.91 Jul 50.70 52.20 50.70 51.45 +.81 Aug 50.42 51.74 50.42 51.04 +.74 Sep 50.34 51.33 50.30 50.59 +.67 Oct 50.40 50.81 49.83 50.02 +.59 Dec 49.38 50.64 49.38 49.78 +.50 Jan 50.18 50.50 49.65 49.65 +.48 Mar 49.30 50.09 49.30 49.45 +.48 May 50.00 50.00 49.35 49.35 +.48 Jul 49.60 49.60 49.30 49.30 +.47 Aug 49.10 +.46 Sep 48.82 +.46 Oct 48.40 +.47 Dec 48.21 +.47 Jul 48.10 +.47 Oct 48.09 +.47 Dec 47.83 +.47 Est. sales 199,240. Mon.’s sales 180,667 Mon.’s open int 527,515, up 6,353 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 469.10 475.10 455.30 473.60 +4.50 Jan 453.80 457.00 440.50 455.60 +1.80 Mar 440.10 442.90 428.20 440.90 +.80 May 429.50 431.60 418.80 429.50 —.20 Jul 425.80 427.40 415.80 425.40 —.90 Aug 420.90 421.50 410.70 419.40 —1.70 Sep 412.80 414.10 404.30 412.00 —2.10 Oct 404.50 404.70 396.00 403.70 —2.00 Dec 405.50 405.50 396.20 404.70 —1.90 Jan 395.30 404.30 395.30 403.20 —2.00 Mar 398.70 —2.20 May 395.00 396.50 395.00 396.50 —2.40 Jul 397.00 —2.10 Aug 395.20 —2.10 Sep 392.80 —2.10 Oct 389.00 —2.20 Dec 387.00 389.10 385.00 389.10 —2.00 Jul 389.60 —2.00 Oct 389.60 —2.00 Dec 384.00 —2.00 Est. sales 191,505. Mon.’s sales 235,728 Mon.’s open int 544,952, up 12,994

