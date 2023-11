CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 571½ 598¾ 570¼ 592¼ +22 Mar 597¼ 622 595½ 616½ +20½ May 614¼ 637¼ 612¾ 633 +20¼ Jul 629¼ 650¾ 628¼ 647¾ +19¾ Sep 643 664 643 661½ +19¼ Dec 658 679 658 676¾ +18¾ Mar 682 689¾ 680 688¼ +18 May 691 +16¾ Jul 678 680½ 670 680½ +17¼ Sep 688 +17¼ Dec 697 +17¼ Mar 703¾ +17¼ May 704 +17¼ Jul 665 +7 Est. sales 260,181. Tue.’s sales 186,882 Tue.’s open int 453,312 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 469 480½ 468½ 476 +7½ Mar 484 494½ 483¾ 490 +6½ May 493¾ 503¼ 493¼ 499¼ +6 Jul 502¾ 511¼ 502½ 507¾ +5¼ Sep 505¾ 511¾ 505 509¾ +4½ Dec 510½ 515¾ 510 514½ +4½ Mar 521 526¼ 520¾ 525¼ +4½ May 529¾ 530¾ 529 530 +4¼ Jul 526¼ 530½ 526¼ 529½ +4 Sep 513 +2 Dec 507½ 510 507¼ 509 +¾ Jul 525½ +¾ Dec 508 508½ 507¼ 508½ Est. sales 626,668. Tue.’s sales 376,357 Tue.’s open int 1,436,125, up 8,955 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 351½ 362¾ 333 341¾ —10¼ Mar 371 379½ 351 360½ —10¾ May 389¼ 389¾ 371 372½ —10½ Jul 383½ —10¾ Sep 366¾ —10¾ Dec 350½ —10¾ Mar 352 —10¾ May 358 —10¾ Jul 356 +1 Sep 367¾ +1 Jul 357½ +1 Sep 373¼ +1 Est. sales 780. Tue.’s sales 908 Tue.’s open int 4,526, up 135 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1352 1368¾ 1348 1349 +¼ Jan 1362 1384½ 1361 1365¾ +3¾ Mar 1374 1394 1372¼ 1377 +3 May 1385¼ 1402½ 1383¼ 1387 +2 Jul 1389¼ 1405¼ 1387 1390 +¾ Aug 1367¼ 1381 1363½ 1366½ Sep 1316½ 1328¼ 1312 1314¾ —1¼ Nov 1293 1306 1290¼ 1293¼ —1½ Jan 1299½ 1312½ 1297½ 1299¾ —1½ Mar 1303 1304 1289¼ 1292½ —1½ May 1301½ 1301½ 1290½ 1290½ —1½ Jul 1301¼ 1301¼ 1291 1293 —1¼ Aug 1283 —1¼ Sep 1253¼ —1¼ Nov 1251 1254 1243¾ 1246 —1¼ Jul 1246 —1¼ Nov 1188½ —1¼ Est. sales 297,642. Tue.’s sales 350,463 Tue.’s open int 722,948, up 4,205 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 49.53 50.02 48.95 49.95 +.46 Jan 49.13 49.54 48.53 49.34 +.21 Mar 49.16 49.58 48.56 49.31 +.16 May 49.25 49.66 48.63 49.36 +.14 Jul 49.22 49.60 48.61 49.29 +.11 Aug 48.97 49.25 48.27 48.96 +.11 Sep 48.61 48.84 47.92 48.60 +.12 Oct 48.16 48.35 47.44 48.13 +.12 Dec 47.98 48.18 47.25 47.99 +.16 Jan 48.01 48.08 47.45 47.91 +.14 Mar 47.68 47.74 47.68 47.74 +.12 May 47.10 47.71 47.10 47.66 +.12 Jul 47.66 47.66 47.63 47.63 +.11 Aug 47.42 +.11 Sep 47.10 +.10 Oct 46.63 +.10 Dec 46.48 +.12 Jul 46.37 +.12 Oct 46.36 +.12 Dec 46.10 +.12 Est. sales 169,362. Tue.’s sales 193,674 Tue.’s open int 508,680, up 2,895 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 448.70 464.20 448.00 449.80 +2.40 Jan 439.90 452.10 437.90 439.00 +.20 Mar 431.20 442.70 429.60 430.30 —.80 May 426.40 435.90 423.70 424.10 —1.50 Jul 425.50 434.20 422.40 422.80 —1.80 Aug 422.80 429.60 418.50 418.90 —2.00 Sep 415.70 422.50 413.20 413.70 —2.00 Oct 411.70 415.30 406.60 407.10 —2.30 Dec 411.70 417.40 407.60 408.00 —2.60 Jan 411.30 416.10 406.40 406.80 —2.50 Mar 402.50 402.80 402.40 402.80 —2.60 May 400.70 —2.80 Jul 401.10 —2.60 Aug 399.80 —2.40 Sep 398.20 —2.40 Oct 394.30 —2.90 Dec 394.60 —2.40 Jul 395.10 —2.40 Oct 395.10 —2.40 Dec 389.50 —2.40 Est. sales 229,223. Tue.’s sales 194,251 Tue.’s open int 530,616, up 1,748

