CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 574 582¼ 564½ 570¼ —5½ Mar 601 607¾ 591 596 —6½ May 617¾ 624½ 608¼ 612¾ —7¼ Jul 633¾ 639¼ 623¾ 628 —7¾ Sep 645 652½ 638½ 642¼ —7¼ Dec 666½ 667½ 653¾ 658 —7¼ Mar 673 673 667 670¼ —7¼ May 674¼ —7¼ Jul 663 663¼ 663 663¼ —7 Sep 670¾ —7 Dec 679¾ —7 Mar 686½ —7 May 686¾ —7 Jul 658 —7 Est. sales 186,875. Mon.’s sales 131,031 Mon.’s open int 459,997, up 4,864 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 477 477½ 468 468½ —8¾ Mar 492 492½ 483 483½ —9 May 501¾ 501¾ 492¾ 493¼ —8¾ Jul 510 510 502 502½ —7¾ Sep 512¼ 512¼ 504½ 505¼ —7½ Dec 516¼ 516¾ 509¼ 510 —7¼ Mar 525¼ 526¼ 519¾ 520¾ —7½ May 527¼ 527¼ 525¾ 525¾ —7¼ Jul 530 530 525½ 525½ —7¼ Sep 511 —6 Dec 512¾ 513½ 507¾ 508¼ —4¾ Jul 524¾ —4¾ Dec 511½ 511½ 508½ 508½ —4 Est. sales 376,339. Mon.’s sales 28,399 Mon.’s open int 1,427,170, up 982 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 366 366¾ 350¾ 352 —16¼ Mar 384½ 384½ 370 371¼ —15¾ May 388 388 383 383 —15 Jul 394¼ —16 Sep 377½ —16 Dec 361¼ —16 Mar 362¾ —16 May 368¾ —16 Jul 355 — ½ Sep 366¾ —4½ Jul 360 360 356½ 356½ —4½ Sep 372¼ —4½ Est. sales 904. Mon.’s sales 636 Mon.’s open int 4,391, up 138 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1339½ 1366 1336½ 1348¾ +8¼ Jan 1362¼ 1380 1356¾ 1362 —2 Mar 1377 1391 1369 1374 —4½ May 1389¼ 1400¾ 1379¾ 1385 —6 Jul 1394 1403¾ 1383¾ 1389¼ —7 Aug 1374¼ 1380 1361¾ 1366½ —8¼ Sep 1324¼ 1328 1311½ 1316 —9¼ Nov 1301 1306¼ 1290¼ 1294¾ —9¾ Jan 1310½ 1311¾ 1300¼ 1301¼ —10 Mar 1303¼ 1303¼ 1290¼ 1294 —9¾ May 1292 —9¼ Jul 1301¼ 1301¼ 1292 1294¼ —9 Aug 1284¼ —9 Sep 1254½ —9 Nov 1253 1258 1244¼ 1247¼ —7¼ Jul 1247¼ —7¼ Nov 1189¾ —7 Est. sales 350,453. Mon.’s sales 265,986 Mon.’s open int 718,743, up 4,144 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 50.88 50.88 49.25 49.49 —1.31 Jan 50.37 50.39 48.92 49.13 —1.23 Mar 50.31 50.34 48.86 49.15 —1.16 May 50.33 50.35 48.87 49.22 —1.11 Jul 50.24 50.33 48.78 49.18 —1.06 Aug 49.87 49.98 48.42 48.85 —1.01 Sep 49.50 49.56 48.04 48.48 —.98 Oct 49.01 49.01 47.63 48.01 —.96 Dec 48.84 48.93 47.45 47.83 —1.00 Jan 48.05 48.05 47.57 47.77 —.99 Mar 47.62 —.97 May 47.54 —.98 Jul 47.48 47.52 47.48 47.52 —.98 Aug 47.31 —.95 Sep 47.00 —.96 Oct 46.53 —.96 Dec 46.36 —.95 Jul 46.25 —.95 Oct 46.24 —.95 Dec 45.98 —.95 Est. sales 193,663. Mon.’s sales 214,192 Mon.’s open int 505,785, up 4,334 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 438.50 456.30 436.50 447.40 +9.90 Jan 431.40 446.30 428.80 438.80 +8.40 Mar 423.20 437.30 420.40 431.10 +7.90 May 418.70 431.20 415.30 425.60 +6.70 Jul 419.90 429.80 414.70 424.60 +5.90 Aug 415.40 425.40 411.60 420.90 +5.50 Sep 410.30 418.80 407.00 415.70 +4.90 Oct 401.40 411.30 401.40 409.40 +4.90 Dec 404.90 414.00 402.20 410.60 +4.90 Jan 406.60 410.90 406.40 409.30 +4.40 Mar 404.00 406.90 404.00 405.40 +4.40 May 404.00 404.00 403.50 403.50 +4.50 Jul 404.20 404.20 403.70 403.70 +4.30 Aug 402.20 +4.30 Sep 400.60 +4.50 Oct 397.20 +4.30 Dec 397.00 +4.30 Jul 397.50 +4.30 Oct 397.50 +4.30 Dec 391.90 +4.30 Est. sales 194,251. Mon.’s sales 162,026 Mon.’s open int 528,868

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.