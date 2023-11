CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 565¾ 574½ 563¾ 572½ +7 Mar 593½ 600¾ 591¼ 599¼ +6½ May 610¾ 617¾ 609¼ 616½ +6¾ Jul 624¾ 633 624¾ 632 +6¾ Sep 641¾ 646¾ 638½ 645¾ +6½ Dec 656½ 662 654¼ 661½ +6½ Mar 667 673¾ 667 673¾ +7 May 677¾ +7¼ Jul 669 669½ 669 669½ +4¾ Sep 677 +4¾ Dec 686 +4¾ Mar 692¾ +4¾ May 693 +4¾ Jul 665 +3¾ Est. sales 75,082. Thu.’s sales 9,370 Thu.’s open int 456,099 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 470 481¼ 468 477¼ +7¼ Mar 485 496 483¼ 492¼ +7¼ May 494¼ 505 492¼ 501½ +7¼ Jul 502¼ 513 500½ 510 +7¾ Sep 505¼ 514½ 503½ 512½ +7¼ Dec 510 519¼ 508¾ 517½ +7 Mar 520¾ 529¾ 519¼ 528¼ +6¾ May 525½ 534 525½ 533¼ +6¾ Jul 525 533¾ 524¾ 532¾ +6½ Sep 517 +5½ Dec 507¾ 512¾ 507¼ 512¾ +5¼ Jul 529½ +5 Dec 510 512¼ 510 512¼ +2¾ Est. sales 343,901. Thu.’s sales 412,765 Thu.’s open int 1,418,157 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 377 382 370¼ 372 —4½ Mar 396 401 390¼ 390¾ —4½ May 410½ 410½ 404¼ 404¾ —3½ Jul 416½ —3½ Sep 399¾ —3½ Dec 383½ —3½ Mar 385 —3½ May 391 —3½ Jul 355¾ +1¼ Sep 371½ +1¼ Jul 361¼ +1¼ Sep 377 +1¼ Est. sales 369. Thu.’s sales 312 Thu.’s open int 4,175, up 85 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1303½ 1330 1302¼ 1327½ +23½ Jan 1327 1355 1326¼ 1351¾ +23½ Mar 1341 1369¼ 1340¼ 1366½ +24½ May 1354¾ 1381¾ 1353¼ 1379 +24¼ Jul 1360½ 1387 1360½ 1384¼ +23½ Aug 1342¼ 1365¾ 1340 1363 +21¾ Sep 1301¼ 1317¼ 1297¾ 1315½ +19¾ Nov 1278½ 1299 1278¼ 1297 +19 Jan 1286 1306¼ 1286 1303¾ +17¾ Mar 1292¾ 1298½ 1288¾ 1296½ +16 May 1288 1294½ 1286¼ 1294½ +15¼ Jul 1291¼ 1296¾ 1289¼ 1296¾ +14½ Aug 1287¼ +13¾ Sep 1257½ +13¾ Nov 1245 1249½ 1244 1247¾ +10¼ Jul 1247¾ +10¼ Nov 1194 +10¼ Est. sales 254,366. Thu.’s sales 169,444 Thu.’s open int 714,920, up 3,905 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 50.48 51.32 48.79 49.36 —.96 Jan 50.15 51.01 48.73 49.20 —.83 Mar 50.02 50.80 48.71 49.13 —.78 May 50.00 50.71 48.72 49.11 —.78 Jul 50.08 50.56 48.67 48.99 —.82 Aug 49.81 50.17 48.35 48.64 —.83 Sep 49.41 49.73 48.00 48.26 —.86 Oct 48.94 49.22 47.63 47.80 —.86 Dec 48.75 49.15 47.45 47.68 —.87 Jan 48.75 48.75 47.46 47.63 —.87 Mar 47.88 47.89 47.35 47.47 —.91 May 47.40 —.93 Jul 47.48 47.48 47.40 47.40 —.93 Aug 47.17 —.92 Sep 46.87 —.93 Oct 46.41 —.95 Dec 46.23 —.91 Jul 46.12 —.91 Oct 46.11 —.91 Dec 45.85 —.91 Est. sales 199,965. Thu.’s sales 217,176 Thu.’s open int 503,028, up 5,058 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 427.30 445.00 424.40 442.10 +15.80 Jan 418.60 435.10 415.70 432.20 +15.00 Mar 409.60 425.90 407.40 423.20 +14.60 May 404.60 421.00 403.30 418.30 +13.60 Jul 404.80 420.50 403.90 417.90 +12.80 Aug 402.70 416.70 401.20 414.60 +12.20 Sep 398.70 411.40 397.20 410.30 +11.90 Oct 392.20 404.80 392.20 404.60 +11.20 Dec 394.40 407.50 393.50 405.80 +10.70 Jan 400.20 405.00 398.10 405.00 +10.70 Mar 396.50 401.30 396.50 401.30 +10.00 May 395.20 399.30 395.00 399.30 +9.10 Jul 397.60 399.70 397.60 399.70 +8.70 Aug 398.20 +8.70 Sep 396.50 +9.20 Oct 393.20 +9.10 Dec 393.10 +8.60 Jul 393.60 +8.60 Oct 393.60 +8.60 Dec 388.00 +8.60 Est. sales 181,276. Thu.’s sales 165,336 Thu.’s open int 531,348, up 7,848

