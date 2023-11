CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 557½ 564¾ 554¾ 561¾ +5½ Mar 585¾ 591¾ 583¼ 589½ +4¼ May 604¼ 609 601 607¾ +4¾ Jul 619¾ 624½ 617¼ 623½ +4¼ Sep 633¾ 638½ 632¼ 637½ +3¼ Dec 651 654 648¼ 653¼ +2 Mar 664½ 666 661¾ 665½ +½ May 669¼ 670 666¼ 669½ —1 Jul 663 666 663 664¼ — ½ Sep 671¾ — ½ Dec 680¾ — ½ Mar 687½ — ½ May 687¾ — ½ Jul 660¾ — ½ Est. sales 103,175. Tue.’s sales 135,267 Tue.’s open int 460,210, up 5,441 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 478¾ 480 472½ 475 —3¾ Mar 493 494½ 487 489¾ —3¼ May 501¾ 503 496 498½ —3¼ Jul 508¾ 509½ 502¾ 506 —2½ Sep 509 510 504¼ 507¼ —1½ Dec 513 514¼ 508¾ 511¼ —1¾ Mar 523¾ 523¾ 519½ 522 —1½ May 525¾ 527 525½ 527 —1½ Jul 527¼ 528¼ 524¾ 526½ —1½ Sep 511¼ —1 Dec 509½ 511 507 508 —1¾ Jul 524¾ —1½ Dec 508½ 509¾ 508½ 509 +¾ Est. sales 293,484. Tue.’s sales 263,487 Tue.’s open int 1,412,108, up 6,945 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 388 389¾ 373 379½ —9¾ Mar 402½ 403 396 398½ —9½ May 421 421 411½ 412 —9 Jul 423¼ —8¾ Sep 406½ —8¾ Dec 390¼ —8¾ Mar 391¾ —8¾ May 397¾ —8¾ Jul 357¾ —8¾ Sep 373½ —8¾ Jul 360 Sep 375¾ Est. sales 1,399. Tue.’s sales 782 Tue.’s open int 3,799, up 89 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1290 1296¾ 1283¼ 1291¼ +4¼ Jan 1311 1319¼ 1304¾ 1315 +4½ Mar 1325¾ 1332½ 1319 1328¾ +4 May 1339¼ 1345¾ 1333¼ 1342½ +3¾ Jul 1347 1352½ 1340½ 1349¼ +3¼ Aug 1330 1333¾ 1321¾ 1330 +2½ Sep 1283½ 1289 1278½ 1284¾ +1½ Nov 1267 1272 1261 1268¼ +1½ Jan 1275 1279½ 1269¼ 1276½ +1¼ Mar 1269½ 1271 1264 1271 +1¼ May 1264 1269¾ 1264 1269¾ +1½ Jul 1274½ 1274½ 1272½ 1272½ +1½ Aug 1264¼ +1½ Sep 1234½ +1½ Nov 1228 1228¼ 1228 1228¼ +½ Jul 1228¼ +½ Nov 1174½ +½ Est. sales 142,485. Tue.’s sales 180,171 Tue.’s open int 706,923, up 2,091 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 51.59 51.88 49.78 49.90 —1.52 Jan 51.01 51.26 49.30 49.39 —1.44 Mar 50.64 50.84 49.15 49.23 —1.23 May 50.43 50.64 49.06 49.17 —1.11 Jul 50.37 50.50 49.00 49.14 —1.03 Aug 50.05 50.09 48.71 48.87 —.94 Sep 49.65 49.72 48.37 48.56 —.89 Oct 48.80 49.27 48.00 48.16 —.84 Dec 48.97 49.15 47.81 48.08 —.78 Jan 48.10 48.10 47.87 48.05 —.78 Mar 47.99 47.99 47.70 47.93 —.79 May 47.88 —.79 Jul 47.80 47.89 47.80 47.89 —.78 Aug 47.60 47.66 47.60 47.66 —.76 Sep 47.29 47.40 47.29 47.40 —.66 Oct 46.80 46.99 46.80 46.99 —.55 Dec 46.60 46.70 46.60 46.70 —.64 Jul 46.59 —.64 Oct 46.58 —.64 Dec 46.32 —.64 Est. sales 177,367. Tue.’s sales 127,464 Tue.’s open int 491,302, up 5,701 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 431.00 432.60 424.00 430.40 —.60 Jan 418.00 420.40 412.90 419.10 +1.10 Mar 406.60 410.00 402.60 409.00 +2.20 May 402.40 405.10 398.20 404.40 +2.10 Jul 402.60 405.10 398.30 404.50 +2.20 Aug 398.60 402.40 395.50 401.90 +2.50 Sep 394.30 398.50 392.00 398.50 +3.00 Oct 389.50 393.70 388.90 393.70 +3.30 Dec 390.80 395.50 388.50 395.10 +3.30 Jan 392.40 394.40 392.30 394.40 +3.60 Mar 389.60 391.50 389.60 391.50 +3.80 May 388.60 390.30 388.60 390.30 +4.00 Jul 389.40 391.00 389.40 391.00 +3.90 Aug 389.40 +4.00 Sep 387.10 +4.00 Oct 383.90 +3.90 Dec 384.40 +3.50 Jul 384.90 +3.50 Oct 384.90 +3.50 Dec 379.30 +3.50 Est. sales 124,346. Tue.’s sales 145,313 Tue.’s open int 519,735, up 5,760

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.