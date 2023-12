Billie Eilish se siente “atraída físicamente” por las mujeres, pero también “muy intimidada” por ellas

(CNN) — Puede que Billie Eilish haya escrito el himno femenino del año, pero “nunca se ha sentido mujer”. En…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Puede que Billie Eilish haya escrito el himno femenino del año, pero “nunca se ha sentido mujer”.

En una nueva entrevista, la cantante ganadora de varios Premios Grammy, de 21 años, habló sobre su físico y su feminidad.

“Nunca he sentido que pudiera relacionarme muy bien con las chicas”, dijo. “Me encantan. Me encantan como personas. Me atraen como personas”.

“Me atraen físicamente”, añadió Eilish. “Pero también me siento muy intimidada por ellas y por su belleza y su presencia”.

Billie Eilish responde a las críticas por la elección de su vestimenta

Eilish, quien logró su primer gran éxito a los 13 años con “Ocean Eyes”, dijo que el escrutinio público que enfrentó cuando era adolescente por su apariencia y el interés en su joven vida romántica fue “extraño y perturbador”.

“No quería que la gente tuviera acceso a mi cuerpo, ni siquiera visualmente. No era lo suficientemente fuerte y segura como para mostrarlo”, afirma. “Si lo hubiera mostrado en ese momento, me habría sentido completamente devastada si la gente hubiera dicho algo”.

“Nunca me he sentido mujer, para serte sincera. Nunca me he sentido deseable. Nunca me he sentido femenina. Tengo que convencerme de que soy una chica bonita”, explicó Eilish. “Me identifico como ‘ella/ella’ y cosas así, pero nunca me he sentido como una niña”.

“Nunca me he sentido mujer, para serte sincera. Nunca me he sentido deseable. Nunca me he sentido femenina. Tengo que convencerme a mí misma de que soy una chica bonita”, explicó Eilish. “Me identifico como ‘ella’ y cosas así, pero nunca me he sentido realmente una chica”.

Billie Eilish y Jesse Rutherford, vocalista de The Neighbourhood, ponen fin a su relación

La complejidad de las emociones ligadas a la niñez se explora de manera conmovedora en su canción nominada al Grammy “What Was I Made For?” de la banda sonora de la película “Barbie”. La letra sentimental y la desgarradora balada de piano han provocado decenas de miles de respuestas de los oyentes.

“Ha sido muy, muy conmovedor”, dice de las emotivas publicaciones en las redes sociales del público inspirado por la canción. “Siento que he ayudado a unir a la gente, y me ha parecido muy especial. No esperaba que mujeres de todo el mundo se sintieran conectadas”.

Con más de siete años de carrera, Eilish ya es una veterana de la industria musical, pero parece que acaba de empezar.

“Siento que me estoy convirtiendo en una persona que realmente amo y que hago cosas de las que me siento realmente orgullosa”, dijo Eilish. “En muchos sentidos de mi vida, siento que recién ahora estoy despertando”.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.