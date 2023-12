Así fue el tributo a Rosalynn Carter, ex primera dama de EE.UU.

(CNN) — Este martes se celebró un tributo en homenaje a la ex primera dama de EE.UU. Rosalynn Carter en…

(CNN) — Este martes se celebró un tributo en homenaje a la ex primera dama de EE.UU. Rosalynn Carter en una iglesia de Atlanta, que contó con la presencia del ex primer mandatario, Jimmy Carter, quien en la actualidad tiene 99 años y recibe cuidados paliativos.

“Rosalynn fue mi socia igualitaria en todo lo que logré”, dijo Jimmy en un comunicado tras el fallecimiento de su esposa. “Ella me dio sabia orientación y aliento cuando lo necesité. Mientras Rosalynn estuvo en el mundo, siempre supe que alguien me amaba y me apoyaba”. Los Carter estuvieron casados durante más de 77 años.

Las ceremonias en honor a Rosalynn habían comenzado el lunes en la Biblioteca Presidencial Jimmy Carter, y siguieron el martes por la mañana con una caravana con algunas breves paradas, incluida el alma mater de Rosalynn, la Universidad Estatal Georgia Southwestern, donde los funcionarios depositaron coronas de flores ante una estatua de bronce dedicada a ella.

También estuvieron presentes el presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden, el expresidente Bill Clinton y las ex primeras damas Hillary Clinton, Michelle Obama y Melania Trump.

El expresidente Jimmy Carter llega al tributo a su esposa, la ex primera dama Rosalynn Carter, en la Iglesia Glenn Memorial, en Atlanta, Georgia, el 28 de noviembre de 2023. Carter murió el 19 de noviembre a los 96 años, dos días después de pasar a cuidados paliativos, al igual que su esposo. (Crédito: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images)

El ataúd de la ex primera dama de los Estados Unidos, Rosalynn Carter, es llevado para un servicio de homenaje en la Iglesia Glenn Memorial en Atlanta, Georgia, el 28 de noviembre de 2023. (Crédito: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images)

El ataúd de la ex primera dama de Estados Unidos Rosalynn Carter en un tributo en la Iglesia Glenn Memorial en Atlanta, Georgia, el 28 de noviembre de 2023. (Crédito: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images)

Los invitados sostienen programas durante el tributo a la ex primera dama Rosalynn Carter en la Glenn Memorial Church de la Universidad Emory en Atlanta, Georgia, el 28 de noviembre de 2023. (Crédito: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, observa mientras la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, habla con el ex presidente, Bill Clinton, antes del tributo a la ex primera dama de Estados Unidos, Rosalynn Carter, en la Iglesia Glenn Memorial en Atlanta, Georgia, el 28 de noviembre de 2023. (Crédito: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images)

El presidente de EE.UU., Joe Biden, y la primera dama Jill Biden llegan al tributo a la ex primera dama estadounidense Rosalynn Carter (Crédito: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images)

La ex primera dama estadounidense Michelle Obama (izq.) y la ex primera dama estadounidense Melania Trump llegan al tributo a la ex primera dama estadounidense Rosalynn Carter (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/POOL/AFP vía Getty Images)

La ex primera dama Michelle Obama llega al tributo dedicado a la ex primera dama Rosalynn Carter en la Iglesia Metodista Unida Glenn Memorial en la Universidad Emory el 28 de noviembre de 2023 en Atlanta, Georgia. (Foto de Brynn Anderson-Pool/Getty Images)

El presidente Joe Biden llega al tributo a Rosalynn Carter (Crédito: Brynn Anderson-Pool/Getty Images)

La ex primera dama, Melania Trump, en el tributo a Rosalynn Carter. (Crédito: Brynn Anderson-Pool/Getty Images)

La vicepresidenta Kamala Harris llega a un servicio conmemorativo para la ex primera dama Rosalynn Carter en la Iglesia Metodista Unida Glenn Memorial en la Universidad Emory el 28 de noviembre de 2023 en Atlanta, Georgia. (Crédito: Brynn Anderson-Pool/Getty Images)

La exsecretaria de Estado y ex primera dama Hillary Clinton llega a un servicio conmemorativo para la ex primera dama Rosalynn Carter en la Iglesia Metodista Unida Glenn Memorial en la Universidad Emory el 28 de noviembre de 2023 en Atlanta, Georgia. (Crédito Brynn Anderson-Pool/Getty Images)

