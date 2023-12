Análisis: ¿Quién ganó el debate electoral entre Massa y Milei?

(CNN Español) — El tercer y último debate presidencial se llevó a cabo este domingo en Argentina. Sergio Massa, candidato…

(CNN Español) — El tercer y último debate presidencial se llevó a cabo este domingo en Argentina. Sergio Massa, candidato por Unión por la Patria, y Javier Milei, candidato por la Libertad Avanza, se disputan el sillón de la Casa Rosada. Ambos se enfrentaron cara a cara antes de las elecciones que el 19 de noviembre definirán quién será el próximo presidente.

¿Quién ganó y quién perdió en el encuentro previo al balotaje? Palabras más, palabras menos, los analistas tienen una conclusión unánime: Massa, que es parte de un gobierno que dejará una herencia difícil a quien fuese que asuma el 10 de diciembre, aprovechó mejor la oportunidad y Milei no pudo o no supo tomarle examen y resaltar lo que Massa no pudo hacer para mejorar la situación.

El evento, que tuvo como objetivo informar a la ciudadanía sobre las propuestas de cada espacio, se centró en seis ejes temáticos acordados entre la Cámara Nacional Electoral (CNE) y los equipos de campaña de cada candidato: economía; relaciones de Argentina con el mundo; educación y salud; producción y trabajo; seguridad y derechos humanos y convivencia democrática.

“Ganó Massa, no por nocaut, sino por puntos”

María Esperanza Casullo, doctora en ciencia política por la Universidad de Georgetown, explicó que el debate “era la chance de Milei de responder a algunas dudas que aparecieron luego de la segunda ronda”.

Y agregó que esta era una oportunidad del libertario “de hablarle a los indecisos, y a los sectores de la sociedad que en estas semanas expresaron dudas con elementos de su programa de gobierno. En este sentido, su mayor éxito fue mostrarse moderado y hablar con tranquilidad”.

Sin embargo, la politóloga subrayó que Milei “mostró poco manejo de una agenda de políticas públicas. Sus propuestas fueron muy generales, y mostró baches en temas técnicos de comercio exterior o del manejo de las fuerzas de seguridad federales”.

“Además, Massa manejó en gran medida los temas en discusión, mientras que Milei se dedicó a responder o refutar lo que decía Massa más que a plantear temas propios como la inflación”, analiza la especialista.

Cuando compara el desempeño de ambos candidatos, Casullo asegura que “Milei nunca pudo pasar a la ofensiva. Massa se dedicó a tratar de hablarle a votantes indecisos, sobre todo mujeres, y a no cometer errores”.

Si se le pregunta cuál cree que fue el candidato ganador y cuál el perdedor del debate, Casullo responde: “Ganó Massa, no por nocaut, sino por puntos”.

“Fue profesionalismo versus amateurismo”

Por su parte, el analista político Carlos Germano explicó que en este debate se vio “un político profesional como es Sergio Massa, con todas las habilidades y el conocimiento que tiene del Estado Nacional, y un dirigente político como Javier Milei, que es nuevo en esto”.

Según Germano, si a Massa le tocara llegar a la presidencia, sería “desde 1983 a la fecha, el presidente que mejor conoce el Estado nacional, mientras que Milei, en dos años, llegó a la máxima instancia con posibilidades ciertas de ser presidente de la República”.

“Creo que esto está hablando de las deficiencias de los partidos o coaliciones políticas que tiene la Argentina. Y esto es lo que se vio claramente en el debate de hoy. Creo que Milei entró en el juego de Massa. Claramente, se vio lo que fue toda la campaña política, una campaña muy profesional por parte de Massa y una campaña muy amateur por parte de Milei”, agregó.

Además, Germano dividió el debate en dos partes: “En la segunda parte, creo que Milei logró empatar. Tuvo algunos momentos, pero me parece que el eje central fue profesionalismo versus amateurismo”.

Cuando se le pregunta quién cree que ganó el debate, confirma seguro: Massa. Sin embargo, agrega que no cree que lo sucedido durante la noche de este domingo mueva la aguja en la decisión de voto del electorado: “Yo creo que no hubo tampoco grandes errores, no hubo situaciones, digamos, que puedan generar un cambio central de voto”.

“Massa es parte de un gobierno malísimo y eso en debate no se vio”

Juan Negri, doctor en ciencia política por la Universidad de Pittsburgh, remarcó la diferencia entre ambos candidatos durante el último debate: “Creo que Massa es un político profesional y que Milei no. Eso, en el electorado, a veces se lo ve como cosas buenas o malas, dependiendo de la posición ideológica del votante. Es decir, para muchos votantes, que Milei no sea un político profesional es una virtud. De cualquier manera, yo creo que eso en el debate se notó”.

“Acá hay una cosa clave que es que Massa estuvo muy, muy a la ofensiva en términos de ponerlo a Milei a explicitar su posición sobre temas en los que, en algún momento, se desdijo. Entonces, eso lo puso muy contra las cuerdas. Y me parece que Milei nunca encontró la manera de atacarlo convincentemente a Massa”, sumó Negri.

Uno de los ejes temáticos en los que Negri hace hincapié es el económico: “El ejemplo, para mí, más evidente de esto es el bloque de la economía, que fue el primero. Es el área en la que supuestamente Milei es más fuerte. Es el área en la que Massa, en principio, es más débil. Massa es el ministro de Economía que arruinó todos los indicadores desde que asumió en un gobierno malísimo. O sea, Massa es parte de un gobierno malísimo, con indicadores económicos pésimos. Y eso, en el debate, no se vio. Es decir, era un flanco muy servido, una pelota picando en el área para Milei donde Milei supuestamente es bastante sólido y no se notó en el debate. En el debate, en ningún momento, Milei pudo exponerlo a Massa, exponer esas debilidades de gestión, porque la principal debilidad de Massa es la gestión”.

“A mí me da la impresión de que Massa estructuró los términos del debate en una posición en la que él se sentía cómodo, en la que no tuvo que hablar sobre su gestión, sino que lo puso a Milei a explicar sus declaraciones públicas. Milei tuvo que explicar cómo sería un gobierno eventual de él. En ese sentido, me parece que Massa sale mejor parado”, concluyó Negri.

“Javier Milei tiró la toalla”

Florencia Filadoro, la presidenta de la Asociación Argentina de Consultores Políticos (Asacop), explica que ambos candidatos “jugaron de una manera muy conservadora y arriesgaron muy poco. Se lo notó más preparado a Sergio Massa en cuanto a la argumentación. En cambio, Milei no supo aprovechar el debate para transmitir los mensajes que quería. En lugar de hablarle al electorado, se quedó enganchado con Massa”.

Además, Filadoro explicó que “se lo vio más presidenciable a Massa aunque Milei hizo un esfuerzo enorme por lograr autocontenerse. Quizás, al principio, comenzó a aumentar el nivel de enojo. Se notaba en su tono y en sus muletillas. Después, al final, lo que se vio en Milei es que tiró la toalla, no quiso argumentar más y abandonó el debate”.

“Creo que el mejor mensaje de Milei fue el último, donde apeló al cambio y a no votar con miedo”, agregó la especialista.

Para finalizar, Filadoro concluyó: “Creo que Massa estuvo un poco mejor en la primera parte del debate. Estuvo más sólido y marcando un contraste mayor. Creo que también en el tema de seguridad logró desenvolverse bastante bien y marcó una diferencia con Milei”.

