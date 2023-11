1LianBio 3.90 +2.48 Up174.6 2ForbiEurun 28.00 +16.91 Up152.5 3AbriSpacIun 28.99 +17.26 Up147.1 4GlMofyMetan 10.58 +5.08 Up 92.4 5ImmunityBio 2.48 +1.18…

1LianBio 3.90 +2.48 Up174.6 2ForbiEurun 28.00 +16.91 Up152.5 3AbriSpacIun 28.99 +17.26 Up147.1 4GlMofyMetan 10.58 +5.08 Up 92.4 5ImmunityBio 2.48 +1.18 Up 90.8 6IntegrMedrs 2.47 +1.13 Up 84.3 7WEBUYGln 4.94 +1.79 Up 56.8 8The9Ltdrs 5.17 +1.59 Up 44.4 9DigitlBrndwt 8.99 +2.74 Up 43.8 10PodcastOne 3.14 +.94 Up 42.7 11PainTherap 19.89 +5.87 Up 41.9 12AptosBiogrs 3.18 +.91 Up 40.1 13ScholrRock 10.34 +2.70 Up 35.3 14JayudGlAn 2.22 +.55 Up 32.9 15Travelzoo 6.89 +1.67 Up 32.0 16NioCorpn 4.88 +1.15 Up 30.8 17NrdWalltA 9.34 +2.11 Up 29.2 18Tourmaliners 14.00 +3.10 Up 28.4 19CipherMing 3.32 +.72 Up 27.7 20ProcapsGr 2.79 +.58 Up 26.2 21BelFuseB 51.33 +10.50 Up 25.7 22AgilysysInc 80.46 +16.01 Up 24.8 23BrdgrAeron 4.99 +.99 Up 24.8 24BioXcelTher 3.03 +.60 Up 24.7 25FATBrwt 4.00 +.79 Up 24.6 DOWNS Name LastChgPct. 1SmartLifers 1.89 —4.14 Off 68.7 2SightScien 1.50 —2.18 Off 59.2 3LibTripAdBh 10.50 —13.24 Off 55.8 4Spectaire 2.34 —2.63 Off 52.9 5LaRosaHldn 1.21 —1.13 Off 48.3 6DarioHealt 1.30 —1.21 Off 48.2 7CibusA 10.27 —8.52 Off 45.3 8ShiftPixyrs 5.07 —4.09 Off 44.6 9HanryuHldn 2.07 —1.58 Off 43.3 10AgrifyCorprs 1.38 —1.04 Off 43.0 11MonyHeroAn 1.37 —1.02 Off 42.7 12JowellGlbrs 2.63 —1.80 Off 40.7 13LipellaPharn 1.25 — .84 Off 40.2 14PopCultrs 2.20 —1.33 Off 37.7 15HarpoonThrs 4.40 —2.48 Off 36.0 16Bionomics 2.48 —1.33 Off 34.9 17WaveDancrrs 1.92 —1.01 Off 34.5 18Geneluxn 13.24 —6.90 Off 34.3 19SilicnLtd 15.00 —7.77 Off 34.1 20RevolutMed 18.61 —9.36 Off 33.5 21ParaZeron 1.45 — .72 Off 33.2 22BetterwMex 10.55 —5.02 Off 32.2 23Biotricityrs 1.39 — .62 Off 30.8 24AquaBTchrs 2.36 —1.02 Off 30.2 25Ultralife 7.15 —3.09 Off 30.2 —————————

