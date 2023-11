1LipellaPharn 2.09 +1.16 Up124.7 2FalconBeypf 16.50 +7.85 Up 90.8 3EssaPharmg 4.59 +1.85 Up 67.5 4OlinkHldg 24.75 +9.84 Up 66.0 5HarpoonThrs…

1LipellaPharn 2.09 +1.16 Up124.7 2FalconBeypf 16.50 +7.85 Up 90.8 3EssaPharmg 4.59 +1.85 Up 67.5 4OlinkHldg 24.75 +9.84 Up 66.0 5HarpoonThrs 6.88 +2.71 Up 65.0 6MaisonSolAn 8.26 +3.22 Up 63.9 7CNSPharmrs 2.02 +.67 Up 49.6 8CervoMedrs 11.21 +3.72 Up 49.6 9FalconBeyAn 17.27 +5.68 Up 48.9 10PCTEL 6.85 +2.19 Up 47.0 11FreelineThrs 5.26 +1.63 Up 44.9 12BioraTherrs 2.62 +.79 Up 43.2 13NkartaInc 2.20 +.66 Up 42.9 14Tantechrs 2.00 +.48 Up 31.6 15StanBioTool 2.04 +.45 Up 28.3 16TempestTh 4.66 +1.02 Up 28.0 17SomaLogA 2.25 +.48 Up 27.1 18VigilNeuro 7.41 +1.57 Up 26.9 19UtdHomesA 7.11 +1.37 Up 23.9 20FarmerBros 2.82 +.54 Up 23.7 21ChildrnPlace 28.77 +5.07 Up 21.4 22ScrippsEW 6.13 +1.06 Up 20.9 23SleepNumbr 21.71 +3.59 Up 19.8 24RamacoRsA 11.84 +1.92 Up 19.4 25Momentusrs 3.70 +.59 Up 19.0 DOWNS Name LastChgPct. 1EveloBioscrs .80 —2.32 Off 74.4 2AldeyraThera 1.65 —3.78 Off 69.6 3GeneratBio 1.12 —2.12 Off 65.4 4BoneBiolwt 2.50 —3.30 Off 56.9 5Spectaire 4.97 —5.33 Off 51.7 6NotableLabrs 3.07 —2.92 Off 48.7 7ShiftPixyrs 9.16 —7.98 Off 46.6 8NuZeeIncrs 2.79 —2.36 Off 45.8 9Omeros 1.23 —1.04 Off 45.8 10InspiratoArs 3.82 —3.18 Off 45.4 11BrdgrAeron 4.00 —3.16 Off 44.1 12MonteRosa 2.74 —2.09 Off 43.3 13JinMedicaln 10.77 —8.19 Off 43.2 14Biofronterrs 4.04 —2.68 Off 39.9 15ArcutisBioth 2.47 —1.42 Off 36.5 16Renovaro 3.00 —1.70 Off 36.2 17ProKidny 1.77 —1.00 Off 36.1 18FortrssBiors 1.86 —1.04 Off 35.9 19ParaZeron 2.17 —1.13 Off 34.2 20T2Biosysrs 5.45 —2.75 Off 33.5 21SeqLLs 12.03 —5.89 Off 32.9 22VinFastAutn 5.38 —2.60 Off 32.6 23SolarEdge 82.90 —36.86 Off 30.8 24CarmellA 2.05 — .90 Off 30.4 25EnvoyMdAn 1.67 — .73 Off 30.4 —————————

