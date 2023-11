1TempestTh 3.64 +3.39 Up1344.4 2ParaZeron 3.30 +2.14 Up184.5 3Momentusrs 3.11 +1.94 Up165.8 4SigmaLabsrs 5.94 +3.14 Up112.1 5GoldnHeavnA 13.34 +6.44 Up…

1TempestTh 3.64 +3.39 Up1344.4 2ParaZeron 3.30 +2.14 Up184.5 3Momentusrs 3.11 +1.94 Up165.8 4SigmaLabsrs 5.94 +3.14 Up112.1 5GoldnHeavnA 13.34 +6.44 Up 93.3 6P&FInds 12.65 +6.05 Up 91.7 7MicroAlgon 4.17 +1.99 Up 91.3 8SMXSecArs 2.27 +.85 Up 59.9 9JinMedicaln 18.96 +5.19 Up 37.7 10SeqLLs 17.92 +4.64 Up 34.9 11TOPShiprs 8.10 +1.98 Up 32.4 125EAdvMat 3.10 +.67 Up 27.6 13FreelineThrs 3.63 +.78 Up 27.4 14Comtech 10.37 +2.15 Up 26.2 15Exscientia 5.83 +1.18 Up 25.4 16ICZOOMAn 8.49 +1.69 Up 24.9 17NWTNInc 9.85 +1.94 Up 24.5 18Biodexars 4.84 +.93 Up 23.8 19CoyaTheran 5.00 +.96 Up 23.8 20VorBiophar 2.40 +.43 Up 21.8 21VOXXIntl 9.27 +1.66 Up 21.8 22ModivCsre 35.90 +6.27 Up 21.2 23SportsmWhs 4.93 +.85 Up 20.8 24Avingerrs 5.30 +.90 Up 20.5 25WerewolfTh 2.31 +.38 Up 19.7 DOWNS Name LastChgPct. 1PMVPhar 2.00 —4.60 Off 69.7 2T2Biosysrs 8.20 —18.10 Off 68.8 3OutsetMed 3.39 —6.62 Off 66.1 4EnvoyMdAn 2.40 —2.48 Off 50.8 5SilkRdMed 7.63 —6.81 Off 47.2 6VivopwrIntrs 1.74 —1.53 Off 46.8 7TigoEnrgy 4.01 —3.44 Off 46.2 8SmartGlb 13.10 —11.23 Off 46.2 9Bitdeern 4.50 —3.33 Off 42.5 10FortrssBiors 2.90 —2.01 Off 40.9 11ProKidny 2.77 —1.86 Off 40.2 12MiraPhrmn 2.87 —1.89 Off 39.7 13VentyxBio 18.45 —11.82 Off 39.0 14EstrellaImm 1.49 — .92 Off 38.2 15HOFResrs 2.82 —1.74 Off 38.2 16SinclairBdc 9.73 —5.40 Off 35.7 17SCWorxrs 2.08 —1.15 Off 35.5 18HrmyBio 21.11 —11.30 Off 34.9 19ConduitPhr 1.76 — .92 Off 34.3 20FalconBeyAn 11.60 —5.81 Off 33.4 21SyraHlthAn 1.94 — .94 Off 32.6 22TangoThr 7.69 —3.69 Off 32.4 23SagimetBion 5.54 —2.64 Off 32.3 24RepareTher 5.28 —2.48 Off 31.9 25Apollomicsn 2.01 — .94 Off 31.9 —————————

