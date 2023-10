1OrhaTherars 16.00 +8.27 Up107.0 2PntBioph 12.39 +5.72 Up 85.8 3Vericity 10.90 +5.00 Up 84.7 4ALXOncol 8.35 +3.55 Up 74.0 5GritstneOnc…

1OrhaTherars 16.00 +8.27 Up107.0 2PntBioph 12.39 +5.72 Up 85.8 3Vericity 10.90 +5.00 Up 84.7 4ALXOncol 8.35 +3.55 Up 74.0 5GritstneOnc 2.85 +1.13 Up 65.7 6Bionomics 4.00 +1.30 Up 48.1 7FusionPhrm 3.75 +1.15 Up 44.2 8SPPlus 51.31 +15.21 Up 42.1 9NuvalentA 64.52 +18.55 Up 40.4 10CervoMedrs 6.41 +1.79 Up 38.7 11MiratiThera 60.20 +16.64 Up 38.2 12TScanThr 3.38 +.82 Up 32.0 13SightScien 4.39 +1.02 Up 30.3 14Biodesix 2.13 +.48 Up 29.1 15VigilNeuro 6.72 +1.33 Up 24.7 16SpectralAIA 3.20 +.63 Up 24.7 17RgncllBio 17.60 +3.35 Up 23.5 18LeadReEstn 6.02 +1.12 Up 22.9 19Precipiors 6.84 +1.23 Up 21.9 20ChijetMtrn 2.02 +.35 Up 21.0 21LumosPhr 3.98 +.68 Up 20.6 22DistSolGrs 31.27 +5.27 Up 20.3 23LuxUrban 5.60 +.94 Up 20.2 24Forian 2.68 +.45 Up 20.1 25IridexCorp 3.05 +.51 Up 20.1 DOWNS Name LastChgPct. 1ArcadBiors 3.05 —5.55 Off 64.5 2WheelerRErs 1.28 —2.00 Off 61.0 3VSMediaAn 1.88 —2.42 Off 56.3 4ConduitPhr 2.68 —3.29 Off 55.1 5EstrellaImm 2.41 —2.90 Off 54.6 6VinFastwt 1.78 —2.13 Off 54.5 7BeneficntAn 1.29 —1.30 Off 50.2 8GauchoGrrs 1.03 — .97 Off 48.5 9The9Ltdrs 3.86 —2.92 Off 43.1 10Momentusrs 1.17 — .83 Off 41.5 11JinMedicaln 13.77 —9.63 Off 41.2 12OceanBioA 2.34 —1.56 Off 40.0 13BoneBiolwt 8.37 —5.50 Off 39.7 14Viewrs 4.55 —2.96 Off 39.4 15BrdgtwnHl 6.63 —3.73 Off 36.0 16RepareTher 7.76 —4.33 Off 35.8 17VinFastAutn 8.03 —4.47 Off 35.8 18BrdgtwnHlu 6.81 —3.58 Off 34.5 19FreelineThrs 2.85 —1.45 Off 33.7 20StanBioTool 1.97 — .93 Off 32.1 21RackspceTc 1.61 — .74 Off 31.5 22AcordaThrs 10.28 —4.72 Off 31.5 23ChecheGrn 7.35 —3.35 Off 31.3 24ConnexaSprs 2.17 — .98 Off 31.1 25VistaGenrs 3.63 —1.61 Off 30.7 —————————

