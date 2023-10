Testimonio de un venezolano en Israel tras los bombardeos: “Fue uno de los sonidos más horribles que había escuchado en mi vida”

(CNN Español) — Henry Cuicas cuenta cómo sus vacaciones en Israel tomaron un giro inesperado, al pasar de terminar una…

(CNN Español) — Henry Cuicas cuenta cómo sus vacaciones en Israel tomaron un giro inesperado, al pasar de terminar una fiesta de madrugada a escuchar “uno de los sonidos más horribles” de su vida por los letales ataques de Hamas.

El venezolano, de 39 años, es uno de los visitantes que fue sorprendido en Israel por la incursión sin precedentes del grupo extremista. Tuvo que poner fin a sus vacaciones que transcurrían entre Tel Aviv y Jerusalén para acelerar su regreso a la Ciudad de México ―donde actualmente reside― tras los hechos del sábado que han derivado en una declaración de estado de guerra por parte de Israel.

Desde el aeropuerto Ben Gurion, que sirve a la ciudad de Tel Aviv, describió a CNN este domingo la confusión que privó durante las primeras explosiones, que escuchó cerca de las 7:30 a.m. del sábado.

“Te lo juro. Yo pensaba que era un carro que se le había disparado la alarma, no lo tenía muy claro”, recordó Cuicas, que aseguró que poco después empezaron a sonar las detonaciones y una persona les advirtió que se alejaran de las ventanas del hostal donde se alojaba.

Los pasajeros esperan en el aeropuerto Ben Gurion cerca de Tel Aviv, Israel, el 7 de octubre de 2023, mientras los vuelos se cancelan debido al ataque sorpresa de Hamas. (Crédito: GIL COHEN-MAGEN/AFP vía Getty Images)

En medio de los estallidos, Cuicas captó en un video los momentos de angustia vividos junto a otros huéspedes del hostal, cuando tuvieron que refugiarse bajo una escalera.

“Todo el mundo salió de las habitaciones buscando un poco de refugio, escondiéndonos debajo de las escaleras del hostal, porque en ese hostal no había un búnker como tal, no lo tenía. Y después de ese momento pues nada, no hemos podido pegar un ojo de sueño en lo que fue todo el día”, contó Cuicas.

Necesitaban algunos insumos, así que Cuicas, en medio de la tensión y el miedo, decidió apresurarse a comprar en un supermercado. Aseguró que tanto la calle como el supermercado estaban desolados.

Horas más tarde, la escena cambió y la amenaza de nuevo se sintió con fuerza.

“Empezaron a sonar otra vez las alarmas. Volvimos a salir todos del área común del hostal y empezamos a buscar resguardo debajo de las escaleras, y ahí empezaron a sonar no sé cuánto, no sé cuántas detonaciones. Fue de verdad uno de los sonidos más horribles que había escuchado en toda mi vida”, contó Henry, y agregó que eran entre 20 y 30 personas resguardadas debajo de las escaleras, donde tuvieron que esperar cerca de 30 minutos a que se atenuaran las explosiones. Insistió en que se le pone la piel de gallina al recordar “porque de verdad se escuchaba muy, muy fuerte”.

Después de lo vivido, asegura que para él es como si todo había transcurrido en un solo, pero muy largo día, hasta casi perder la noción del paso del tiempo.

Así, decidió salir de Israel de inmediato. Tras finalizar el segundo bombardeo que atestiguó, compro un boleto para viajar a Atenas, Grecia, con la esperanza de después trasladarse a España y luego, finalmente, llegar a la Ciudad de México, su hogar en los últimos nueve años.

Antes de irse, decidió contactar a una joven venezolana que se había convertido en la primera persona que conoció en este viaje. En ese momento, le había contado que pertenecía al Ejército de Israel. La chica le contó que la habían llamado a ponerse al servicio de una base militar. Cuicas, conmovido, aseguró que eso le partió el corazón.

Para Cuicas, su intención con el viaje era desconectarse. Aseguró que estaba tomando fotos y grabando contenido para sus redes sociales en las tranquilas calles.

A la espera de su vuelo, sintiéndose aún en peligro, reflexionó sobre lo vivido unas horas atrás.

“Indignación porque cómo es posible que todavía estemos sufriendo en el mundo por ideologías extremistas, bien sea religiosas o bien sea políticas. En este caso, es un tema extremadamente religioso, siento que las motivaciones de estas personas son extremadamente religiosas, son motivaciones que para mí se escapan de mi entendimiento”, consideró.

Con información de Sofía Barruti

