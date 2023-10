Temporada 2 de “Loki”: personajes, trama, episodios

(CNN Español) – La exitosa serie del universo de Marvel protagonizada por Tom Hiddleston regresa con más viajes en el…

(CNN Español) – La exitosa serie del universo de Marvel protagonizada por Tom Hiddleston regresa con más viajes en el tiempo, un poderoso villano y nuevas locaciones.

Pasaron más de dos años desde la última vez que vimos al dios del engaño en la pantalla chica. Tras un final intrigante de la primera temporada, que introdujo a Kang el Conquistador como el nuevo gran villano del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por siglas en inglés), hay mucha expectativa sobre la segunda temporada de la producción de Disney+.

Lo que funciona se repite. Mobius (Owen Wilson, quien ha mostrado una afinidad especial con Hiddleston) y Sylvie (Sophia Di Martino) vuelven a ser personajes de peso en las aventuras de Loki con la Autoridad de Variación Temporal (TVA).

Quienes son seguidores del MCU saben que los viajes temporales y entre dimensiones pueden resultar algo vertiginosos. “Loki” 2 se mantiene en esa velocidad por momentos frenética que da paso a miles de incógnitas e interpretaciones.

¿Qué esperar de “Loki” 2? Personajes, trama y episodios

La primera misión que tendrá el villano más querido de Marvel será dar con el paradero de Sylvie y descubrir por qué está dando pequeños saltos en el tiempo. Eso da paso a una profundización del vínculo con el agente Mobius, con quien establecen una divertida dupla con tonos detectivescos.

Ke Huy Quan, ganador del Oscar con “Everything Everywhere All at Once”, se suma a la serie para interpretar a Ourobouros, un ingeniero informático cósmico que tiene como tarea el mantenimiento de los equipos de TVA.

Loki y Mobius acudirán a él para que los ayude a resolver algo que antes parecía imposible en la TVA: los deslizamientos temporales que está padeciendo el protagonista, que lo hacen conocer detalles escabrosos sobre las distintas líneas del tiempo y los planes de Kang para destruirlo todo.

La nueva temporada refleja un dedicado trabajo de montaje y locaciones con viajes al Londres de los años 70 y un capítulo entero ambientado en la ciudad de Chicago en el siglo XIX.

Al igual que la primera temporada, “Loki” 2 cuenta con seis episodios. El primero se lanzó el 5 de octubre y los demás serán lanzados cada jueves en la plataforma de Disney+.

