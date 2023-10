Taylor Swift anima (otra vez) a Travis Kelce en un partido de la NFL, uniéndose a Ryan Reynolds, Hugh Jackman y otras estrellas

(CNN) — Taylor Swift estaba claramente lista para más fútbol estedomingo, al igual que Deadpool, Wolverine y Ant-Man. Más sobre…

(CNN) — Taylor Swift estaba claramente lista para más fútbol estedomingo, al igual que Deadpool, Wolverine y Ant-Man.

Más sobre las estrellas de Marvel en un momento.

Como era muy esperado/especulado, Swift estuvo entre la multitud en el estadio MetLife en Nueva Jersey este domingo por la noche para animar al jugador Travis Kelce y los Kansas City Chiefs mientras jugaban como visitantes contra los New York Jets.

Swift, quien recientemente conoció a Kelce y despertó la creatividad de los especialistas en marketing de marcas en todas partes, apareció en la transmisión de NBC unos 30 minutos antes del juego, junto a Blake Lively; el esposo de Lively, Ryan Reynolds (famoso por “Deadpool”); y Sophie Turner.

Otras estrellas fotografiadas en el juego incluyen al director de “Free Guy”, Shawn Levy, con Reynolds y Hugh Jackman (Wolverine de las películas de “X-Men”), Paul Rudd (“Ant-Man”) y para aquellos que extrañan profundamente sla serie “Sucesión”, el actor Jeremy Strong.

La semana pasada, Swift estuvo en el Arrowhead Stadium de Kansas City, sentada junto a la madre de Kelce, Donna, mientras veían a los Chiefs lograr una victoria por 41-10 sobre los Chicago Bears. Después del partido, la cantante de “Cruel Summer” fue vista saliendo del estadio con Kelce.

La anticipación de que el ganador de 12 premios Grammy hiciera otra aparición en el juego de este fin de semana hizo que los precios de las entradas subieran más del 40%, según TickPick, un mercado en línea.

El interés de Swift en la NFL ha sido un éxito en más de un sentido. Las ventas de la camiseta de Kelce “vieron un aumento de casi el 400%” el lunes, dijo Fanatics anteriormente a CNN.

Incluso los ratings de televisión experimentaron un aumento. El juego del fin de semana pasado fue “el más alto entre la demografía femenina en” varios grupos de edad, según Variety.

El marcador final fue Chiefs 23-20 sobre los Jets.

Sin embargo, con Swift entre el público, todos ganaron.

