Síntomas de la menopausia: cómo prepararte para los efectos en tu cerebro

Nota del editor: la temporada 8 del podcast Chasing Life con el Dr. Sanjay Gupta vuelve a lo básico con un examen en profundidad del cerebro en diferentes estados. Cada episodio se centrará en uno de esos estados (el cerebro distraído, el cerebro asustado, el cerebro nutrido, etc.) para resaltar lo que sucede en nuestras cabezas y cómo afecta nuestros cuerpos.

(CNN) — La menopausia, que marca el final de la vida reproductiva de una mujer, es algo por lo que aproximadamente la mitad de la población mundial pasará si vive lo suficiente. Pero esta etapa, como muchas otras relacionadas con la salud de la mujer, no se comprende bien.

Una caída de las hormonas, principalmente el estrógeno, es la fuerza impulsora detrás del evento característico de la menopausia: la reducción y eventual fin de la fertilidad. Sin embargo, las mujeres experimentan una larga lista de otros síntomas durante la perimenopausia (los años previos a la menopausia) que no se limitan a los órganos reproductivos, como sofocos, confusión mental, cambios de humor, agotamiento y alteraciones del sueño.

Pero fue hace relativamente poco tiempo que los investigadores descubrieron que la influencia del estrógeno se puede sentir mucho más allá del útero y los ovarios.

“El hecho de que el estrógeno tiene un impacto en el cerebro no se descubrió hasta 1996”, dijo Lisa Mosconi, profesora asociada de neurociencia y directora de la Women’s Brain Initiative en Weill Cornell Medicine en la ciudad de Nueva York, al corresponsal médico jefe de CNN, el Dr. Sanjay. Gupta. “Para ponerlo en contexto, los hombres llegaron a la luna 30 años antes”.

Mosconi y su equipo tomaron imágenes del cerebro de más de 160 mujeres de entre 40 y 65 años. Las mujeres eran premenopáusicas (aún tenían períodos regulares), perimenopáusicas y posmenopáusicas (después de haber dejado de tener períodos durante más de un año).

Lo que descubrió fue sorprendente e incluso revolucionario: el cerebro de las mujeres sufrió una remodelación. Es decir, algunas áreas se redujeron, otras crecieron y las regiones se reconfiguraron. (Si bien su artículo se publicó en 2021 en Nature Scientific Reports, Mosconi siguió agregando escáneres cerebrales de mujeres a su base de datos).

“La menopausia es la tercera de las tres P, esas tres fases por las que pasa el cerebro femenino en la vida, que son la pubertad, el embarazo y la perimenopausia… Y esas tres fases se ven de manera muy diferente culturalmente y en la sociedad, pero desde una perspectiva neurológica, desde Desde una perspectiva cerebral, tienen mucho en común”, explicó Mosconi, señalando que todos implican grandes cambios en el cerebro, no solo en el cuerpo.

En cuanto a los cambios cerebrales durante la menopausia, dijo Mosconi, “existe este enorme sistema neurológico que vincula el cerebro con los ovarios y que es muy importante para la reproducción, para albergar a un bebé, para albergar un embarazo… que luego debe ser desmantelado una vez que hayas terminado”. Ya no somos reproductivos”.

“Y las tres fases vienen acompañadas de vulnerabilidad (hay muchos síntomas desagradables que pueden surgir debido a la menopausia) pero también de resiliencia. Y creo que el aspecto de la resiliencia se ha pasado completamente por alto en la medicina, la ciencia y ciertamente en la cultura”, dijo Mosconi.

Añade que lo que sucede durante la menopausia puede tener implicaciones para la salud del cerebro en años posteriores.

Si te asignaron mujer al nacer, ¿qué puedes hacer para afrontar este importante cambio de la mediana edad de la mejor manera posible? Estos son los cinco consejos principales de Mosconi:

Di ‘no’ al tabaco

El consejo número uno que ofreció Mosconi es evitar fumar cigarrillos, e incluso el humo pasivo, calificándolo de “una toxina ovárica muy selectiva”.

“Literalmente altera los tejidos de los ovarios y perjudica el proceso… mediante el cual los folículos eventualmente se convierten en la menstruación”, dijo Mosconi. “Y esa es la razón por la que los fumadores empedernidos tienden a experimentar la menopausia a una edad más temprana que los no fumadores”.

Fumar puede empeorar los síntomas de la menopausia, “lo cual es algo que nadie realmente quiere ni necesita”, añadió. Eso no es todo. “El tabaquismo activo es un gran ‘no’ tanto para la menopausia como para la salud del cerebro”, afirmó. “Realmente aumenta la oxidación y la producción de radicales libres en todo el cuerpo y el cerebro, lo que acelera el envejecimiento celular. Por lo tanto, hace que la edad sea más rápida a nivel neurológico, lo que definitivamente no es algo que nadie necesite”.

Si estás expuesta al humo de segunda mano, te aconseja invertir en un purificador de aire. Es realmente importante, dijo, “porque puede hacer “una gran diferencia” a la hora de disminuir la exposición al humo.

Muévete

El segundo consejo de Mosconi tal vez no sorprenda a nadie, dado que se ha demostrado que es muy útil a medida que envejecemos: hacer ejercicio.

“La actividad física realmente apoya la salud hormonal y la salud del cerebro”, señaló.

Y cuando se trata de la salud hormonal y cerebral, dijo que el ejercicio aeróbico (incluida la caminata rápida) le brinda “el mayor rendimiento por su inversión”. Es particularmente útil para aliviar la intensidad y la cantidad de sofocos, dijo, así como para abordar la confusión mental y los lapsos de memoria, y mejorar la función cognitiva. Para dormir mejor, flexibilidad, reducción del estrés y equilibrio, recomienda yoga o Pilates; Para mejorar la fuerza, su opción son las bandas de resistencia o pesas livianas.

Come bien

Una vez más, no es ninguna sorpresa: una dieta basada en plantas y rica en alimentos integrales es buena para todos.

“Una dieta equilibrada, saludable, rica en productos agrícolas, frutas, verduras y alimentos que contengan antioxidantes”, dijo Mosconi. “Nunca se pueden comer suficientes plantas, así que come más plantas”.

“Hay mucha investigación sobre la dieta y la salud del cerebro y hay mucha menos investigación sobre la dieta y la salud del cerebro en las mujeres; sin embargo, tenemos la información. Creo que es muy consistente y demuestra que… los alimentos vegetales realmente son el nombre del juego para la salud de las mujeres por varias razones”.

Esas razones incluyen que contienen fibra (que según Mosconi ayuda a regular el estrógeno, la progesterona y la testosterona en la sangre) y antioxidantes.

“El cerebro es el órgano que se ve más fácilmente afectado por el estrés oxidativo, que es este tipo de casi inflamación, casi oxidación de las células cerebrales… que ocurre con el envejecimiento, con la actividad metabólica”, dijo. “Es realmente importante que nuestras dietas sean muy ricas en antioxidantes que puedan contrarrestar el efecto del envejecimiento que tiene lugar en el cerebro, especialmente en las mujeres. Los antioxidantes sólo se encuentran en alimentos de origen vegetal”.

Priorizar el sueño

La higiene del sueño también es muy importante para la salud hormonal, afirmó Mosconi. De hecho, lograr un descanso reparador es esencial para muchos aspectos de la salud del cerebro y del cuerpo, desde la función inmune hasta el mantenimiento de un peso corporal saludable y la consolidación de los recuerdos.

Habla con un médico sobre la TRH

La terapia de reemplazo hormonal (TRH) recibió mala reputación hace años. Pero estudios más recientes han descubierto que, en el momento adecuado y para las mujeres adecuadas, la TRH es segura y puede aliviar algunos de los síntomas más molestos de la menopausia, una postura que se refleja en la declaración de posición de la Sociedad Norteamericana de Menopausia de 2022.

“Hable con un proveedor de atención médica sobre las hormonas y averigüe si es elegible o no para la terapia de reemplazo hormonal y si podría ser útil para usted específicamente”, dijo Mosconi.

“El estrógeno para las mujeres y la testosterona para los hombres no son sólo hormonas involucradas en la reproducción, no sólo son importantes para la fertilidad, sino que también son extremadamente importantes para la salud y la función cerebral”, dijo. “Mantienen tu cerebro activo. Mantienen el cerebro con energía, lo mantienen joven porque también tienen un efecto antienvejecimiento”.

Mosconi está poniendo su dinero en lo que dice. “Tengo 40 años y soy premenopáusica, lo que significa que tengo un ciclo regular. Y este es un buen momento para prepararme, así que hago un montón de cosas”, dijo.

“He cambiado toda mi rutina para prepararme para la menopausia: he cambiado mi alimentación, he cambiado mi ejercicio… Priorizo ​​la higiene del sueño de una manera muy, muy específica… Hago reducción del estrés. Me deshago de todas las fuentes de toxinas ambientales de la casa lo mejor que puedo”, dijo. “Y también estoy siguiendo las hormonas y los ciclos, y preparándome mentalmente… tratando de decidir si tomaría hormonas o no”.

