Sala Constitucional de Bolivia ordena suspensión del congreso de MAS que eligió a Evo Morales como candidato presidencial para 2025

(CNN) –– Una sala del Tribunal Constitucional de Bolivia admitió un amparo contra el expresidente Evo Morales ––quien dirigió este martes y miércoles el Décimo Congreso del partido Movimiento Al Socialismo (MAS)–– y ordenó suspender la asamblea partidista, informó la Agencia Boliviana de Información.

La medida fue tomada en respuesta a un amparo interpuesto por la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Originarias “Bartolina Sisa” contra Morales, en desacuerdo por no haber sido incluidas en el Congreso Ordinario del gobernante Movimiento Al Socialismo.

“Esta determinación tendrá efecto jurídico hasta que este Tribunal de Garantías emita Sentencia en la presente acción de defensa. A tal efecto ofíciese a la Dirección Nacional del MAS-IPSP para que se dé cumplimiento”, señaló la determinación jurídica.

Evo Morales anuncia que aspirará nuevamente a la presidencia de Bolivia en 2025

El partido MAS celebra desde este martes y hasta el jueves su Décimo Congreso Ordinario Nacional, en el que se eligieron este miércoles a los dirigentes de comisiones dentro del partido y por votación unánime se nombró a Morales como el próximo y único candidato presidencial del MAS para las elecciones de 2025.

En su cuenta de Facebook, el MAS publicó el video donde muestra el voto a mano alzada de la asamblea que decidió la candidatura de Morales.

Por su parte, Morales desestimó el anuncio de la Sala Constitucional en relación con el amparo y lamentó que los miembros del MAS que no atendieron la convocatoria del Congreso de su partido se hayan “autoexpulsado” por su ausencia en la asamblea partidista.

“Lamentamos mucho la decisión de algunos hermanos que se autoexcluyen y no asisten al histórico 10° Magno Congreso Ordinario del MAS-IPSP en Lauca Ñ. Hemos invitado para que por primera vez participen de una verdadera reunión nacional de militantes que se movilizan por convicción revolucionaria y no por ambiciones económicas. Los que no aceptan los estatutos, no aportan ni dejan aportar y tampoco respetan la convocatoria a este congreso legal y legítimamente fiscalizado por el Tribunal Supremo Electoral, no pueden llamarse militantes del Instrumento Político del Pueblo”, publicó Morales en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

CNN ha solicitado a la oficina de la presidencia de Bolivia un comentario con respecto a la candidatura de Morales, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta. El presidente Luis Arce tampoco ha reaccionado públicamente ante la postulación del exmandatario.

