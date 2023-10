¿Qué les piden los ciudadanos al nuevo presidente o presidenta de Ecuador? Estos son los retos del nuevo gobierno

(CNN Español) — En las calles de Quito algunos ciudadanos caminan pensando en los problemas que les aquejan, en las…

Listen now to WTOP News

(CNN Español) — En las calles de Quito algunos ciudadanos caminan pensando en los problemas que les aquejan, en las deudas que no pueden pagar, en el costo de la vida, en la falta de oportunidades o en la inseguridad que mata y agrede sin piedad, pero también reflexionan sobre sus sueños y aspiraciones personales legítimas.

En medio de una nueva elección presidencial, CNN recogió en las calles de Quito varias respuestas de los ciudadanos a la pregunta: ¿qué le piden al nuevo presidente o presidenta de Ecuador? Los criterios son diversos y responden a las necesidades de los habitantes dependiendo de las áreas en las que se desempeñan.

En Ecuador, un país aquejado por la ola de violencia y la expansión del crimen organizado, hay problemas sociales que se han recrudecido y por eso hay pedidos de cambio, decisión y firmeza para quien tomará las riendas del país.

Cómo votar en el extranjero en las Elecciones de Ecuador 2023: fechas, requisitos y pasos

Los retos para el nuevo gobierno son enormes y quien llegue a la presidencia apenas tendrá un año y medio para reaccionar y tomar medidas urgentes tras unas elecciones anticipadas e inéditas en el país sudamericano.

En mayo el actual mandatario Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional mediante el recurso de la muerte cruzada, un día después de que el Parlamento iniciara un juicio político en su contra por supuestos delitos de peculado, acusaciones que el presidente siempre rechazó.

La inseguridad y la economía quitan el sueño a los ecuatorianos

César Ortiz está de paso por Quito. Es un pequeño empresario, vive en Machala, una ciudad de la costa ecuatoriana ubicada a nueve horas de la capital. Pide al candidato ganador “que haga un buen gobierno” y que ponga mucha atención a la seguridad y la economía.

“No tenemos seguridad de nada, que ponga punto final a esto porque no podemos vivir con ese temor. Que haya fuentes de trabajo porque hay tanta gente que está sin empleo, por eso abunda la delincuencia”, enfatiza Ortiz.

Pero también Ortiz reza para que Dios ilumine al nuevo mandatario, para que tome las mejores decisiones y que la inseguridad no termine ganando la batalla.

“Yo estoy firme con fe en Dios, pero no puedo encerrarme. Que Dios nos proteja. Por mi país. No solo por mí ni mi familia”, precisa.

¿Noboa o González? ¿Quién es favorito para ganar las elecciones de Ecuador 2023? Esto dicen las encuestas

Mientras que para Dreik Daniel Avilés, un agente de cobranzas que trabaja en un centro de llamadas, el país está atravesando por un momento de conflicto político y narcodelictivo muy fuerte. Cree que el nuevo presidente debe pensar con cabeza fría y tener calma para tomar decisiones en estos momentos.

“La idea es que el presidente se preocupe por activar las pequeñas y medianas empresas, dar apoyo a los emprendedores, porque de los emprendedores nacen las personas que van a aportar a la economía”, puntualiza.

Para Avilés también es necesario “vivir en paz” para reactivar la economía, pues asegura que cuando camina por las calles observa cada vez más negocios cerrados.

“La gente no está segura, la gente no se siente segura, sales a la calle y te enfrentas a personas que cierran sus negocios temprano o personas que tienen miedo de salir cuando hace años no vivíamos eso”, dice Avilés.

Este agente de cobranzas cuenta a CNN que cada vez hay más personas que no pueden pagar sus deudas y que es penoso escuchar sus razones pues varios han perdido su empleo o su ingreso mensual ya no les alcanza para honrar sus deudas.

La corrupción: un demonio de varias cabezas

Los ciudadanos consideran que el nuevo mandatario no puede descuidar la transparencia en el gasto público, y por eso piden al ganador de las elecciones que luche contra la corrupción porque, según ellos, le merma a la población el derecho a vivir mejor.

Iván Ruiz, docente universitario, pide al nuevo presidente tener personalidad y determinación para enfrentar a los corruptos.

“El próximo presidente tiene que estar muy bien parado e identificar de dónde viene la corrupción para combatirla y de ahí transparentar las políticas públicas”, sostiene.

Además, insiste en que la corrupción se lleva importantes y necesarios recursos para responder a las demandas ciudadanas, por eso siente que debe combatirse con la misma fuerza que a las mafias del crimen organizado.

Ecuador: ¿qué pasaría si el correísmo vuelve al poder? 1:18

“Estamos viviendo en una zona de corrupción terrible. El presidente debe identificar a quienes están detrás de las mafias que atentan contra la ética del Estado y que a la final se traduce en afectación de los derechos de los ciudadanos”.

La cultura y la educación no pueden seguir relegadas

Shirley López es una joven que se dedica al arte, es bailarina y pintora. Insiste en que la cultura no recibe apoyo suficiente y que es una deuda pendiente de varios gobiernos.

Cuenta que no es fácil para muchos artistas explicar a los padres sobre esta opción de vida porque la primera pregunta que llega a sus mentes es ¿de qué van a vivir? Por eso cree en la necesidad de abrir espacios para que el arte no sea visto como la opción menos válida.

“Que nos ofrezcan oportunidades, pero que se centre más en la gente que se dedica al arte. Han faltado espacio para nosotros y consideración. Que nos ofrezcan un espacio en el que podamos desenvolvernos como artistas, tanto cantantes, bailarines o pintores. Nos hemos sentido rechazados porque no tenemos consideración básica del gobierno hacia nosotros”, explica López.

Los altos niveles de criminalidad en Ecuador llevan al aumento de la contratación de servicios de seguridad privada ¿Cómo funciona el sector?

Por su parte, Jacqueline Pillajo, una pequeña comerciante madre de dos niños, dice a CNN que está cansada de la política. Pide mejor educación para sus hijos a quien gane las elecciones y generar actividades que mantengan a los jóvenes alejados de las drogas.

“Que luche por el futuro del país. Necesitamos que sea un presidente de verdad, que vea por el país, que sea más humano. Que plantee propuestas de educación, de juego, de cursos, de artes y muchas cosas para que los chicos vayan a lo bueno y no a las drogas, porque cuando no tienen nada que hacer se van a los vicios”, dice preocupada Jacqueline, mientras carga a sus dos hijos en la calle.

Aprender a escuchar y salir más a la calle

Los ciudadanos consultados dicen a CNN que los presidentes se desconectan de la realidad de las calles y barrios del país porque visitan lugares donde no sienten los problemas reales de la gente. Por eso piden una mayor conexión y comprensión de los diferentes problemas ciudadanos.

Giselle, quien prefiere no decir su apellido, cuenta con voz entrecortada que tiene un diagnóstico de cáncer terminal y que no tiene esperanzas en lo que pueda hacer el nuevo mandatario si no sabe escuchar a la población, aunque considera que la delincuencia es el tema más urgente.

¿Por qué la seguridad privada está tomando fuerza en Ecuador? 3:54

“Que se ponga la mano en el corazón, y que si está en ese puesto es porque el pueblo lo eligió. Que seamos escuchados todos los compatriotas que también tenemos derecho”, agrega.

Jean Bulet, un diseñador, sostiene que quien salga victorioso de las elecciones necesitará mucha suerte y pide un mayor acercamiento a las condiciones de vida.

“Los presidentes están en una torre de marfil y a lo mejor no han tenido suficiente contacto con la gente con la población y quizás por eso no tienen idea de cuáles son las reales necesidades de la gente”, comenta.

Empezar por sí mismo y mirar más a la comunidad

Francisco Rodríguez, un emprendedor dentro del marketing digital, dice a CNN que si tuviera la oportunidad de estar frente al nuevo presidente de Ecuador, le pediría que comience por gobernarse a sí mismo.

“Eso quiere decir crecer en valores, demostrarlo, que las acciones hablen más que las palabras. Ellos normalmente son mucha palabrería pero lo que realmente hace a un ser humano son sus acciones y obviamente que demuestre eso”, señala Rodríguez.

Este emprendedor, quien dice que su vida está más alejada de la política pero más cercana a lo espiritual, cree que también es importante que los ciudadanos hagan su parte, que colaboren con su comunidad, empezando desde su barrio y con sus vecinos.

“Yo considero que las personas tienen que hacerse cargo primero de sí mismas, de su familia, de su entorno y de su comunidad y de ahí sí podríamos ver un tema a mayor escala. Por eso no veo viabilidad política en el largo plazo”, finaliza.

Mientras que Jéssica Villacreses, una diseñadora técnica, se suma al criterio de Rodríguez. Dice que en poco tiempo de gobierno un presidente no tendrá mucha capacidad para hacer cambios sustanciales y concuerda en que los ciudadanos también tienen un poder importante dentro de sus espacios.

“Como ser humano colaborar un poco más. Si no sabemos nosotros mismos como ayudarnos no podemos ayudar al prójimo y mucho menos a la economía del país”, indica.

Con esos pedidos y expectativas ciudadanas los habitantes de Ecuador esperan que el nuevo presidente o presidenta cumpla sus ofertas y también escuche sus necesidades. Un momento crucial para un país golpeado por la inseguridad y la crisis política.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.