OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 568¼ 568½ 554½ 555½ —10½ Mar 596 596½ 584¼ 584¾ —9½ May 614¼ 614¼ 602½ 603 —8¾ Jul 628¼ 628½ 619 619¾ —7¾ Sep 642½ 642½ 634¼ 635¼ —7 Dec 655 657¼ 651¼ 651¾ —7¼ Mar 667½ 671¼ 665 666 —6½ Jul 663 663 663 663 —3½ Est. sales 103,104. Mon.’s sales 114,568 Mon.’s open int 454,769, up 3,762 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 478¼ 483 477½ 479¼ +1 Mar 492¾ 497 492 493½ +¾ May 501¼ 505¼ 500¼ 502¼ +1¼ Jul 507½ 511½ 506½ 508¾ +1¼ Sep 507¼ 511 506½ 509¼ +2 Dec 511¼ 514¾ 510½ 513 +1¾ Mar 522 525¼ 521 523¾ +1¾ May 528 529 528 529 +1½ Jul 525½ 529½ 525½ 529 +2 Dec 509¼ 510 508½ 509¾ — ¾ Dec 507½ 508½ 507½ 508¼ +1 Est. sales 199,227. Mon.’s sales 243,179 Mon.’s open int 1,405,163, up 1,737 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 403 403¼ 382¼ 388 —15¾ Mar 419½ 421¾ 405¼ 405¾ —16½ May 434¼ 435¼ 426 426 —8¾ Est. sales 590. Mon.’s sales 541 Mon.’s open int 3,710 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1283 1300 1276 1291¼ +8½ Jan 1307¼ 1321½ 1300 1313¼ +6 Mar 1322¼ 1334½ 1315 1327¼ +5 May 1336 1347½ 1328¾ 1340½ +4¼ Jul 1343¾ 1354¼ 1336 1347¾ +4 Aug 1323¾ 1334¾ 1317¾ 1328¾ +3¾ Sep 1281½ 1290¾ 1274½ 1285 +3¾ Nov 1264 1274½ 1258 1267 +2 Jan 1272¾ 1281 1267½ 1277 +2¾ Mar 1265¼ 1270¾ 1265 1270½ +1½ Nov 1230 1230 1230 1230 +3½ Est. sales 152,637. Mon.’s sales 312,853 Mon.’s open int 704,832

