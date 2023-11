CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 576 577 565¼ 566¼ —9¼ Mar 603 603½ 592¾ 594 —8½ May 619 619¾ 610 611¼ —7¾ Jul 633½ 634¼ 625½ 627 —6¾ Sep 646 648½ 640¾ 641¾ —6 Dec 660¾ 665½ 656¾ 658¾ —5¼ Mar 672½ 678 668½ 672¾ —3¼ May 675¼ 679¼ 675¼ 679¼ +¼ Jul 663 663 663 663 —3¼ Est. sales 80,026. Fri.’s sales 92,575 Fri.’s open int 451,007, up 2,617 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 480 484¼ 477½ 479 —1¾ Mar 494 498¼ 491¾ 493¼ —2 May 502¾ 506¼ 500¼ 501½ —2 Jul 508½ 512 506½ 508 —1½ Sep 506¾ 509½ 505½ 507¼ — ½ Dec 511 513¾ 509¾ 511½ — ¼ Mar 521¼ 523 521 522½ +½ May 528¼ 528¼ 528 528 +1 Jul 527¼ 527½ 526¼ 526¼ Dec 507 510 506½ 508½ +½ Dec 506¾ 507¼ 506½ 507¼ +½ Est. sales 186,682. Fri.’s sales 213,859 Fri.’s open int 1,403,426, up 5,534 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 399 406¾ 399 401 —1¼ Mar 421 422 418¾ 421¾ +1¾ Est. sales 361. Fri.’s sales 535 Fri.’s open int 3,809 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1297 1308¾ 1281 1283¼ —14 Jan 1319½ 1331¼ 1305½ 1308 —11½ Mar 1333¼ 1344¾ 1320½ 1323 —10¼ May 1347 1358 1334¼ 1337 —9¾ Jul 1352¾ 1364¼ 1341½ 1344¼ —9½ Aug 1336½ 1343¾ 1322¾ 1325½ —8¾ Sep 1289½ 1298½ 1279½ 1281½ —9 Nov 1271¼ 1281¾ 1262¾ 1265½ —8¾ Jan 1289¼ 1289¼ 1277½ 1277½ —5½ Mar 1278¾ 1281¾ 1275¼ 1275¾ —1½ Jul 1276½ 1276½ 1276½ 1276½ —3 Nov 1235¾ 1235¾ 1225¼ 1225¼ —8¾ Est. sales 269,804. Fri.’s sales 354,577 Fri.’s open int 749,127

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.