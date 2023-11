CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 580¼ 582½ 571 575 —4½ Mar 607 608¾ 598 602¼ —3¾ May 622¾ 624¼ 614½ 618½ —3¾ Jul 636¾ 638 629¼ 633½ —3 Sep 649 651 643 647 —3¼ Dec 663¾ 665 659½ 662¼ —3¾ Mar 674 674¾ 670¾ 670¾ —7 May 675½ 675½ 672½ 673¼ —6½ Jul 663 663 663 663 —2½ Est. sales 65,679. Thu.’s sales 129,713 Thu.’s open int 448,390, up 3,593 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 479¼ 484 478¼ 481¼ +2 Mar 493 498 492¼ 496 +2¾ May 501¼ 505¾ 500 503¾ +2½ Jul 507¼ 511½ 506¼ 510 +2¾ Sep 505½ 509½ 504¼ 508¼ +3 Dec 509 513½ 508¼ 512¼ +2¾ Mar 519¾ 523½ 518½ 523 +2¾ Jul 523¼ 527 523¼ 526½ +2 Sep 508½ 509¾ 508½ 509¾ Dec 504¼ 508¼ 504¼ 508¼ +3¾ Dec 503½ 506¾ 503½ 506¾ +3¼ Est. sales 156,561. Thu.’s sales 334,917 Thu.’s open int 1,397,892 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 395¾ 398¼ 393¼ 396¾ — ½ Mar 416¾ 417¾ 414½ 416½ — ½ Est. sales 274. Thu.’s sales 542 Thu.’s open int 3,916, up 55 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1279¼ 1303½ 1277¾ 1296¾ +17¼ Jan 1300 1325¼ 1298½ 1319 +18¾ Mar 1313½ 1338 1312 1332½ +18¾ May 1326½ 1351½ 1326 1346 +18¼ Jul 1334 1357½ 1333¼ 1353 +18¼ Aug 1315 1337½ 1314¾ 1333¾ +17½ Sep 1272¾ 1293½ 1272¾ 1290 +16½ Nov 1256¼ 1276¾ 1256¼ 1273 +15½ Jan 1267¼ 1284 1267¼ 1282½ +16¼ Mar 1274½ 1277 1271½ 1276 +15¼ May 1268 1268 1259¼ 1259¼ Nov 1226¼ 1226¼ 1226¼ 1226¼ +7 Est. sales 292,304. Thu.’s sales 308,518 Thu.’s open int 799,342

