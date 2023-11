CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 580 586¼ 567 572 —8½ Mar 607 613½ 595 599¼ —8¼ May 623½ 629½ 611¾ 616¼ —7½ Jul 636½ 642¼ 626½ 631½ —6 Sep 649¼ 654¾ 640½ 645¾ —4¾ Dec 665½ 669¾ 656¾ 662 —3½ Mar 675½ 675¾ 670¼ 670½ —6 May 673 674½ 672¼ 673 —4½ Est. sales 80,051. Tue.’s sales 81,845 Tue.’s open int 435,685 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 483½ 486 476¾ 481 —3 Mar 497¾ 500¼ 491½ 495¾ —2¼ May 505¼ 508½ 499½ 504 —2 Jul 511¾ 514 505¼ 509½ —2¼ Sep 509¼ 511¾ 503 507½ —2¼ Dec 513½ 515½ 507 512 —1¾ Mar 523¾ 525¾ 517¾ 523¼ —1 May 530¾ 530¾ 524¾ 529 — ¼ Jul 528 528 523½ 523½ —4½ Dec 504¼ 505 502¼ 505 +1 Dec 501¾ 503½ 501¾ 503¼ +1 Est. sales 234,739. Tue.’s sales 253,087 Tue.’s open int 1,401,898, up 1,948 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 389 391¾ 383¾ 389 — ¾ Mar 408¾ 408¾ 404¾ 406¾ —2½ Est. sales 305. Tue.’s sales 360 Tue.’s open int 3,933 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1293 1301¼ 1278 1290 —5¼ Jan 1312¾ 1320¾ 1297½ 1310 —4½ Mar 1324½ 1332¾ 1310¼ 1323¼ —2¾ May 1337¼ 1346¼ 1324 1336¼ —2¾ Jul 1345½ 1353¼ 1331 1342¾ —3¼ Aug 1324¾ 1333 1312 1322¾ —3½ Sep 1280¼ 1286¼ 1267¾ 1278¼ —2½ Nov 1262¼ 1267½ 1249¼ 1260¾ —1½ Jan 1268¾ 1273½ 1259¼ 1268¾ —2½ Mar 1265¼ 1265¼ 1259 1261¼ —4½ May 1261½ 1263 1256½ 1256½ —8 Nov 1216½ 1216½ 1213¾ 1216 —4 Est. sales 223,265. Tue.’s sales 288,342 Tue.’s open int 814,726, up 499

