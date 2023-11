CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 587¾ 588 572¾ 582 —5¼ Mar 615 615 600¼ 608½ —6½ May 631½ 631¾ 617 624½ —7 Jul 642¼ 642¼ 631¼ 637¾ —7½ Sep 655 655½ 644¼ 650½ —7½ Dec 671 671 659 666 —6½ Mar 676½ 676½ 670 675½ —9 May 678 678 669¼ 669¼ —17 Est. sales 66,078. Mon.’s sales 76,615 Mon.’s open int 435,866, up 1,711 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 490¾ 491½ 484¼ 486½ —3¾ Mar 504¼ 505 498¼ 500¾ —3¼ May 512½ 512¾ 506¼ 509 —3 Jul 517¾ 518¼ 511¾ 514½ —2¾ Sep 515 515 509½ 512 —2½ Dec 518 518½ 513¼ 516 —2¼ Mar 528½ 528½ 524½ 524¾ —4 Jul 531¼ 531¼ 527¾ 527¾ —4½ Dec 504¾ 505½ 502½ 504¾ — ¼ Dec 501½ 502¾ 500¾ 502¼ +¾ Est. sales 180,786. Mon.’s sales 204,438 Mon.’s open int 1,399,950 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 383¼ 386 379½ 382¾ —2¾ Mar 405 405 400 402¾ —2½ Est. sales 223. Mon.’s sales 558 Mon.’s open int 4,011 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1287 1296½ 1280½ 1296 +9¼ Jan 1305½ 1315¾ 1299¼ 1315 +9½ Mar 1318½ 1327 1312 1326½ +8¼ May 1332¼ 1339½ 1325½ 1339¼ +7¼ Jul 1339¼ 1346½ 1333¼ 1346 +6¾ Aug 1320 1326½ 1315¾ 1326¼ +5¼ Sep 1277¾ 1281½ 1273 1280¼ +2¾ Nov 1259 1263½ 1255 1261½ +2½ Jan 1268¼ 1271 1265 1267¾ —1 Mar 1264¼ 1266½ 1263¾ 1266½ +2½ Nov 1216½ 1216½ 1216¼ 1216¼ Est. sales 204,619. Mon.’s sales 261,694 Mon.’s open int 814,227

