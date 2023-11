CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 594 604½ 585¼ 588 —6 Mar 620 631 612¼ 615¼ —4½ May 635¼ 646¾ 629 632 —2¾ Jul 647½ 660¼ 643½ 646¼ —1½ Sep 661¾ 672½ 656¾ 660 +½ Dec 674¼ 686¾ 672¼ 675¼ +1¼ Mar 687¼ 696½ 683½ 686½ +1½ Jul 676¾ 676¾ 676¾ 676¾ +6 Est. sales 114,743. Thu.’s sales 114,197 Thu.’s open int 439,737, up 3,404 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 504 509½ 495¼ 495¾ —9¼ Mar 516 521½ 508¾ 509¼ —7¾ May 523½ 528¾ 516½ 517¼ —6¾ Jul 528¼ 533¼ 521¾ 522¼ —6½ Sep 522 526¼ 517½ 517¾ —5 Dec 524 527¾ 520¼ 520¼ —4¾ Mar 534¾ 538¼ 531 531¼ —4½ May 541 543 536½ 536½ —4¼ Jul 538¾ 540¾ 535¾ 535¾ —3¼ Dec 507¼ 510 506½ 506½ —2¼ Dec 500½ 503¼ 500½ 501½ +1¼ Est. sales 401,315. Thu.’s sales 519,167 Thu.’s open int 1,407,389, up 47,095 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 376¼ 389 375¾ 384 +9¼ Mar 397 408 397 403¾ +10¾ May 420¼ 420¾ 418 420¾ +16 Est. sales 381. Thu.’s sales 534 Thu.’s open int 4,112, up 8 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1315 1318½ 1301½ 1302½ —13 Jan 1331 1334 1319½ 1320¾ —11 Mar 1338 1342¾ 1329¾ 1331¼ —8¾ May 1351¼ 1355 1342½ 1344 —7½ Jul 1355¼ 1361¼ 1349 1351 —6 Aug 1335¾ 1340½ 1329 1332¾ —4 Sep 1288¾ 1291¾ 1282 1287¼ —2 Nov 1268¾ 1273 1262 1268 —1 Jan 1273 1279 1273 1277 +1 Mar 1272½ 1273½ 1267 1267 —3¾ May 1265¾ 1265¾ 1265¾ 1265¾ —3½ Est. sales 275,276. Thu.’s sales 435,952 Thu.’s open int 830,899

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.