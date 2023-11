CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 572½ 584 571¼ 580¼ +9¾ Mar 600¼ 611¼ 599¾ 607¾ +9 May 617¼ 627¾ 617¼ 624¼ +8¼ Jul 634½ 641½ 632¾ 638¼ +7 Sep 650¼ 654½ 647 652 +6½ Dec 666½ 669¾ 663¼ 669¾ +7½ Mar 681¾ 683¼ 681 682½ +6¾ Est. sales 73,979. Tue.’s sales 99,716 Tue.’s open int 431,791, up 3,292 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 488½ 494 488½ 492¾ +3¾ Mar 503½ 508½ 503¼ 507½ +3¾ May 511¼ 516¼ 511 515¼ +4 Jul 516¼ 521¼ 516 520¼ +3¾ Sep 513¼ 517 513¼ 515¾ +2¾ Dec 516 520 516 518¾ +2¼ Mar 526½ 530 526½ 529¼ +2¼ Jul 532¼ 533¼ 531 531½ +¾ Dec 503¾ 506¾ 503 504 Dec 499¾ 500 499½ 499¾ +¼ Est. sales 143,380. Tue.’s sales 164,891 Tue.’s open int 1,360,702, up 3,942 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 382½ 382½ 372½ 378¾ +4½ Mar 396¼ 397 395½ 397 +2¾ Est. sales 312. Tue.’s sales 575 Tue.’s open int 4,076, up 19 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1297 1310 1293¼ 1308½ +11¾ Jan 1316¼ 1329 1312¼ 1327 +10¾ Mar 1329¼ 1341½ 1324 1338¼ +9 May 1341 1353½ 1336 1349¼ +7¾ Jul 1347 1358¾ 1341½ 1353¾ +6¾ Aug 1328¼ 1337 1320¾ 1332¾ +6½ Sep 1282 1288 1273¾ 1285 +4¾ Nov 1260½ 1268¼ 1252¾ 1265 +4½ Jan 1274¼ 1274¼ 1271¼ 1271¾ +5 Mar 1262¾ 1262¾ 1262¾ 1262¾ +1¼ Nov 1215¾ 1217½ 1208 1217½ +3¼ Est. sales 285,458. Tue.’s sales 285,477 Tue.’s open int 842,086, up 13,040

