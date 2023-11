CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 577 582¼ 568½ 571 —6¼ Mar 605¼ 609½ 596½ 599½ —5 May 620½ 624¾ 613¼ 616¼ —4½ Jul 635 638½ 628¾ 631¼ —3½ Sep 649¾ 651¾ 643¾ 645¾ —2 Dec 665¼ 666¼ 659¼ 661½ —1¾ Mar 672½ 672½ 672½ 672½ —3¼ May 675 675 675 675 —3 Est. sales 83,631. Mon.’s sales 106,164 Mon.’s open int 428,499 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 490 492¾ 487¾ 489¼ — ¾ Mar 504¾ 507½ 502½ 504 —1 May 512¾ 514¾ 510¼ 511½ —1¼ Jul 518 520 515½ 516½ —1¾ Sep 513¼ 515½ 512 513 —1¼ Dec 516¾ 518½ 515½ 516¼ —1½ Mar 527¼ 528¼ 526 527¾ — ½ May 533 533 533 533 — ½ Jul 530¾ 530¾ 530¼ 530¼ —2 Dec 503¼ 504¼ 503 504 +¼ Dec 498 499½ 498 499½ Est. sales 126,589. Mon.’s sales 181,935 Mon.’s open int 1,356,760 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 384 394¾ 370¼ 375½ —6¼ Mar 401¾ 413½ 397¾ 397¾ —3¾ May 409¾ 409¾ 409¾ 409¾ —2½ Est. sales 500. Mon.’s sales 527 Mon.’s open int 4,057, up 24 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1286 1303½ 1285½ 1297¼ +11 Jan 1305¼ 1322¼ 1305 1316¼ +10½ Mar 1318¾ 1334¾ 1318¼ 1329 +10¼ May 1332 1346¾ 1331 1341½ +9¾ Jul 1337¾ 1352¼ 1337¾ 1346¾ +8½ Aug 1319½ 1330¼ 1317½ 1325¾ +7¾ Sep 1274¾ 1282 1273½ 1279 +5¾ Nov 1255¾ 1261¾ 1251¾ 1258¾ +3¾ Jan 1262¼ 1266¼ 1261¾ 1265¾ +3¾ Mar 1260½ 1260½ 1260½ 1260½ +2¾ May 1259¾ 1259¾ 1259¾ 1259¾ +3 Nov 1210 1211½ 1210 1211½ +3¾ Est. sales 226,925. Mon.’s sales 222,702 Mon.’s open int 829,046

