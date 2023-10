CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 572 586¼ 569½ 576¾ +5¼ Mar 600¾ 613¼ 599¾ 603¼ +1¾ May 620 630½ 617¾ 619¼ — ½ Jul 638¼ 645½ 632¾ 633½ —2¾ Sep 650½ 658½ 645¾ 646½ —3¾ Dec 668 674¼ 660¾ 661 —5¼ Mar 684¼ 684¼ 673¼ 673¼ —6¼ May 676½ 676½ 676½ 676½ —5¾ Est. sales 138,181. Thu.’s sales 155,267 Thu.’s open int 438,954, up 6,390 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 495 498¾ 490½ 493 —3 Mar 510¾ 514 506 508¼ —3¼ May 518¼ 521½ 514¼ 516 —3½ Jul 523¼ 526½ 519 521 —3¼ Sep 518½ 521½ 515½ 517 —2¾ Dec 522 524½ 518¾ 520 —2¾ Mar 531 534¼ 529¾ 530¾ —2¼ May 538¾ 539 534¼ 534¼ —3½ Jul 533¾ 534¾ 533¼ 534¾ —2 Dec 505 505½ 502¼ 502¼ —3¼ Dec 498½ 498½ 497½ 497½ —2¼ Est. sales 176,713. Thu.’s sales 335,119 Thu.’s open int 1,357,196 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 384¾ 388¼ 373 383 — ½ Mar 404 404 397 403½ May 410½ 410½ 410½ 410½ —3¾ Est. sales 791. Thu.’s sales 9,151 Thu.’s open int 3,912 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1286¾ 1298½ 1273½ 1278¼ —11¾ Jan 1306¼ 1318 1293¼ 1298 —10¾ Mar 1318 1328¾ 1305½ 1310½ —9 May 1328¾ 1341 1318½ 1323¾ —8¼ Jul 1336½ 1346¾ 1325 1330 —8¼ Aug 1318¾ 1325 1305¾ 1310¼ —8½ Sep 1278¾ 1280¼ 1263½ 1267½ —9¾ Nov 1259½ 1262¼ 1245¼ 1248 —11¾ Jan 1265½ 1265½ 1256¾ 1256¾ —10¾ Mar 1249¾ 1249¾ 1249¾ 1249¾ —12½ May 1260 1260 1260 1260 — ¾ Est. sales 222,474. Thu.’s sales 494,935 Thu.’s open int 832,207, up 7,932

