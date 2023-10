CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 559 560¾ 551 555½ —3 Mar 590 592 582¾ 586½ —3½ May 610 612½ 603½ 606 —4½ Jul 628¼ 630½ 621½ 623½ —5¼ Sep 643¼ 643¼ 637¼ 638 —5½ Dec 660 662 654 654½ —5½ Mar 676¼ 676¼ 668 668¾ —6¼ May 675 675 671¼ 671¼ —9 Est. sales 57,748. Tue.’s sales 82,169 Tue.’s open int 426,659, up 3,019 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 485½ 488½ 483½ 488¼ +2¾ Mar 501¼ 504 499¼ 503¾ +2½ May 508½ 512 507½ 511¾ +2½ Jul 514 516¾ 512½ 516¾ +2¼ Sep 511¼ 513¾ 509¼ 513¾ +2½ Dec 514½ 517¾ 512¾ 517½ +3¼ Mar 525 528 523¾ 528 +3¼ May 530½ 530½ 530¼ 530¼ Jul 529 530½ 528¾ 529¾ +½ Sep 506¾ 506¾ 506¾ 506¾ +1¾ Dec 501½ 503¼ 501 503 +2¼ Est. sales 114,683. Tue.’s sales 183,122 Tue.’s open int 1,357,079, up 6,415 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 409¼ 410¾ 397 398¼ —11 Mar 427½ 428¾ 417½ 418¾ —9¾ May 441¾ 441¾ 430 432½ —8½ Jul 443¾ 447 443¾ 447 —2½ Est. sales 665. Tue.’s sales 458 Tue.’s open int 4,018, up 27 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1271½ 1274¼ 1251 1254½ —17 Jan 1289½ 1292 1270¼ 1273¾ —15½ Mar 1301 1304¼ 1282½ 1286 —14½ May 1313¼ 1315½ 1295¼ 1298½ —13½ Jul 1319¼ 1321¼ 1302¼ 1305½ —12¼ Aug 1303¼ 1304½ 1287 1290 —11¾ Sep 1264¾ 1266¾ 1251½ 1254¾ —9½ Nov 1249¼ 1252 1237¼ 1240½ —8¾ Jan 1253 1253 1248 1248½ —8½ Mar 1245 1245 1245 1245 —8 May 1244¾ 1244¾ 1244¾ 1244¾ —7¼ Nov 1195¼ 1195¼ 1195 1195 —10 Est. sales 288,203. Tue.’s sales 357,476 Tue.’s open int 821,757, up 3,567

