OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 573¾ 574¾ 555½ 559¼ —13½ Mar 604½ 605¼ 587 590¾ —12¾ May 624¾ 625 607¼ 611¼ —12 Jul 642 642¼ 625¼ 629 —11¾ Sep 656½ 656½ 640½ 643½ —11½ Dec 670½ 670½ 658 660½ —11¼ Mar 678½ 678¾ 673¾ 676½ —9½ May 683¼ 683¼ 679¾ 679¾ —11¼ Est. sales 65,686. Mon.’s sales 81,214 Mon.’s open int 423,640, up 330 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 488 488¼ 484¼ 485¼ —3 Mar 503½ 503¾ 499½ 500¾ —3 May 512 512 507¾ 508¾ —3¼ Jul 516¾ 516¾ 512¾ 513½ —3½ Sep 511½ 512½ 509¼ 510 —3 Dec 515½ 515¾ 512¾ 513¾ —2½ Mar 525 525¾ 523 523½ —3 Jul 528½ 530 527¼ 527¾ —3¼ Dec 499 501 498¾ 500 Est. sales 127,544. Mon.’s sales 19,218 Mon.’s open int 1,350,664 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 420 420½ 409½ 410½ —10 Mar 435 435¼ 431 431 —7½ Jul 459 459 459 459 — ½ Est. sales 429. Mon.’s sales 234 Mon.’s open int 3,991 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1263 1273¼ 1254¼ 1270¼ +6 Jan 1281 1290¾ 1272½ 1287¾ +5¼ Mar 1294 1302½ 1285¼ 1298¾ +3 May 1304¼ 1314 1297¾ 1310¼ +1¾ Jul 1314 1319¼ 1304¼ 1316 +¾ Aug 1295 1302¾ 1288½ 1299 — ½ Sep 1260 1264½ 1251¾ 1261¾ —2 Nov 1248 1250¾ 1239¾ 1246¾ —3¾ Jan 1249½ 1257¼ 1248¼ 1252¾ —5½ Jul 1252¼ 1252¼ 1252¼ 1252¼ —2¾ Aug 1245 1245 1245 1245 —2¼ Est. sales 270,878. Mon.’s sales 313,009 Mon.’s open int 818,190

