CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 576 580¼ 567 567½ —10¾ Mar 605½ 608 597 597½ —9½ May 623¼ 626¼ 616¼ 616¾ —8¾ Jul 640¼ 641¾ 633½ 633¾ —8 Sep 656 656 648½ 648½ —8 Dec 671 673 665¼ 665¼ —8 Mar 685 685¼ 679¾ 680¼ —7¼ May 685 685 684½ 684½ —8¾ Jul 677 677 677 677 +½ Est. sales 67,205. Thu.’s sales 121,770 Thu.’s open int 427,226 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 496 499 492¼ 492¾ —4¾ Mar 510½ 513¾ 507¼ 507¾ —4½ May 518¼ 521½ 515¼ 515¾ —4¾ Jul 524 526½ 520 520½ —5 Sep 518 520 515¾ 516½ —2¾ Dec 520 522¼ 518½ 519½ —2 Mar 530¾ 530¾ 529 529½ —2¼ May 535 535 533¾ 534 —3 Jul 535 536 533 533½ —2½ Dec 500½ 504 500½ 502 — ¾ Dec 498½ 498¾ 498½ 498¾ Est. sales 153,788. Thu.’s sales 302,255 Thu.’s open int 1,358,033 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 432½ 433¼ 425¼ 427½ —5¼ Mar 446½ 446¾ 446½ 446½ —5½ Est. sales 283. Thu.’s sales 740 Thu.’s open int 4,016 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1279½ 1287¼ 1266¾ 1267¼ —13½ Jan 1297 1305 1285¼ 1285¾ —12¾ Mar 1311¾ 1318 1299¾ 1300½ —12¼ May 1323¾ 1329¼ 1313¼ 1314¼ —10¾ Jul 1328¾ 1334 1318½ 1320¾ —9 Aug 1311¾ 1317½ 1303 1305¼ —8½ Sep 1275½ 1276¾ 1266¼ 1269¾ —6½ Nov 1260 1265¼ 1252 1255¼ —6 Jan 1258¾ 1261¾ 1258¾ 1261¾ —6½ Mar 1258¼ 1258¼ 1258¼ 1258¼ —6 May 1253¼ 1257½ 1252¾ 1256 —8¼ Nov 1210 1215 1210 1215 —1½ Est. sales 236,069. Thu.’s sales 264,085 Thu.’s open int 819,524, up 5,518

