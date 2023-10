CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 567½ 569¾ 551¾ 559 —9½ Mar 596¾ 598 581¾ 587½ —10¼ May 615 616¾ 602 606 —11 Jul 630½ 632 619 621¾ —11 Sep 641¾ 644½ 635¼ 638 —8¾ Dec 659½ 662½ 652¼ 655½ —7½ Mar 673 674¼ 668¼ 670½ —6½ May 677½ 677½ 674¼ 675 —7 Est. sales 102,700. Tue.’s sales 139,024 Tue.’s open int 429,333 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 487½ 489¾ 482½ 486¼ —1¼ Mar 502 504½ 497½ 501½ — ¾ May 510 512½ 506¼ 509¾ — ¾ Jul 515 517¼ 511 514½ — ½ Sep 512¾ 513 508¼ 510¾ — ½ Dec 514½ 516 511 513¾ — ¾ Mar 525 526½ 522¼ 526½ +1¾ May 529½ 530 529½ 530 +¼ Jul 529½ 530¾ 526¾ 530¾ +1¾ Dec 499 499¼ 495¾ 496¾ —1¼ Est. sales 175,932. Tue.’s sales 218,599 Tue.’s open int 1,367,904 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 434 442½ 426¼ 432¼ —4¼ Est. sales 235. Tue.’s sales 675 Tue.’s open int 4,117, up 134 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1272 1285 1268¾ 1272½ — ¼ Jan 1291¼ 1303¼ 1287¾ 1291½ — ½ Mar 1306½ 1318 1302¾ 1306¾ — ¾ May 1319¾ 1329½ 1315 1319¾ —1 Jul 1326¼ 1334¾ 1320¼ 1325 —1¾ Aug 1314¼ 1316¾ 1304¾ 1310¼ —1½ Sep 1280½ 1280¾ 1269¾ 1275 —2¾ Nov 1262 1266 1255 1259¾ —3¾ Jan 1270 1271¼ 1264 1267½ —3 Mar 1255¼ 1261¼ 1255¼ 1261¼ —2 May 1257½ 1259 1257½ 1259 —1¼ Jul 1259¼ 1259¾ 1259¼ 1259¾ —1¾ Est. sales 193,389. Tue.’s sales 379,547 Tue.’s open int 803,439

