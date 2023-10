CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 568¼ 575 562¾ 568¾ +4 Mar 598¾ 603¾ 593 598 +2 May 618¼ 621¾ 611½ 617 +2 Jul 632¾ 637 626¼ 632 +1 Sep 647½ 651 640½ 646 Dec 660½ 666¾ 657 662¼ — ¾ Mar 674¾ 681 669¾ 677¼ — ½ May 682¼ 682¼ 682¼ 682¼ —1 Est. sales 114,784. Mon.’s sales 166,680 Mon.’s open int 436,642, up 2,482 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 488 489¼ 484¼ 487 —1¾ Mar 503 503¾ 499¼ 501¾ —2 May 511¾ 512½ 507¾ 510 —2¼ Jul 516½ 517 512¾ 514¾ —2½ Sep 513¼ 513¾ 509¾ 511 —3 Dec 516½ 517½ 513¼ 514¼ —3 Mar 526½ 527 523¾ 524¼ —3¼ May 532 532 529¾ 531½ — ½ Jul 529 530 527¾ 527¾ —3¾ Dec 499 499¼ 497 498¼ —1¼ Jul 514 514 513¼ 513¼ —2½ Dec 495¾ 495¾ 495¼ 495¼ —3 Est. sales 181,243. Mon.’s sales 237,392 Mon.’s open int 1,371,308, up 12,341 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 432 440 426¼ 437 +2½ Mar 444½ 444½ 444½ 444½ —7¼ Est. sales 278. Mon.’s sales 658 Mon.’s open int 3,983 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1276½ 1278¾ 1256¾ 1271 —6 Jan 1296 1298 1277½ 1290½ —6¼ Mar 1311¼ 1314¾ 1295½ 1306¼ —7 May 1326½ 1328 1310¾ 1320 —6½ Jul 1333 1333¾ 1318¾ 1326 —7 Aug 1317 1318¾ 1305 1311½ —6 Sep 1281 1281 1272¼ 1277¾ —4½ Nov 1265¼ 1267¾ 1258 1263¼ —4¼ Jan 1273 1273 1268¾ 1268¾ —6 Mar 1258 1258 1258 1258 —8¾ May 1254¾ 1254¾ 1254¾ 1254¾ —9 Est. sales 318,894. Mon.’s sales 288,834 Mon.’s open int 804,863, up 12,013

