Powerball: el premio mayor sube a US$ 1.200 millones y estos son los números ganadores del 2 de octubre

(CNN) — Aún no se produjo ningún ganador en el sorteo de Powerball de este lunes por la noche, ya que el premio mayor continúa disparándose. La Asociación de Lotería Multiestatal dice que el gran premio estimado para el sorteo de este miércoles es ahora de US$ 1.200 millones, el mayor premio de Powerball de este año.

El juego no ha tenido un ganador del premio mayor desde que un boleto comprado en California acertó todos los números para un premio de US$ 1.080 millones. El gran premio récord fue de US$ 2.040 millones, reclamado en noviembre pasado.

Los números del Powerball de este lunes fueron 12-26-27-43-47, con un Powerball de 5.

Estas son las recomendaciones si te ganas la lotería

El premio mayor estimado del sorte de este miércoles se ubica como el tercero más grande en la historia del juego Powerball y el séptimo más grande entre los premios mayores de la lotería estadounidense.

El premio mayor tiene un valor en efectivo de US$ 551,7 millones, según la página Web de Powerball.

El sorteo de este lunes produjo más de 2,7 millones de boletos ganadores en todo el país, incluidos dos boletos vendidos en Delaware y Michigan, que acertaron las cinco bolas blancas para ganar premios de US$ 1 millón.

Otros dos boletos, vendidos en Nueva York y Carolina del Sur, acertaron las cinco bolas blancas y aumentaron el premio de US$ 1 millón a US$ 2 millones al incluir la función Power Play por US$ 1 adicional por jugada.

Otros grandes premios de este lunes por la noche incluyen 70 boletos que ganaron premios de US$ 50.000 y 12 boletos que ganaron premios de US$ 100.000, según Powerball.

