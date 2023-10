Político prorruso gana las elecciones parlamentarias de Eslovaquia

(CNN) — El partido del ex primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, un político abiertamente prorruso, ganó las elecciones parlamentarias…

(CNN) — El partido del ex primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, un político abiertamente prorruso, ganó las elecciones parlamentarias del país, aunque necesitará un socio de coalición para gobernar.

Los resultados preliminares publicados por la Oficina de Estadística de Eslovaquia a primera hora de la mañana de este domingo mostraron que con más del 99% de los distritos contabilizados, el partido SMER de Fico obtuvo el 23,3% de los votos.

El partido liberal Eslovaquia Progresista (PS) quedó en segundo lugar, con el 17% de los votos.

Si bien no es un resultado aplastante, el resultado de SMER es mejor de lo esperado: las últimas encuestas de opinión publicadas a principios de esta semana mostraron que SMER y PS estaban codo a codo.

Hlas, un partido que se formó como una rama del SMER tras disputas internas, quedó en tercer lugar con el 15% de los votos.

Con siete partidos políticos alcanzando el umbral del 5% necesario para ingresar al Parlamento, las negociaciones de coalición casi con seguridad incluirán a múltiples actores y podrían ser largas y complicadas.

Porcentaje por partidos

Estos son los resultados preliminares publicados por la Oficina de Estadística de Eslovaquia (a partir de la medianoche hora del este de EE.UU., con más del 99% de los distritos contados)

SMER (partido populista del ex primer ministro prorruso Fico): 23,3%

Eslovaquia progresista (PS) (liberal, centro izquierda, pro UE, pro Ucrania): 17 %

Hlas (rama de SMER): 15%

Gente común y personalidades independientes (OLaNO) (centroderecha, último ganador de las elecciones, su gobierno colapsó lo que provocó elecciones anticipadas): 9%

Partido KDH (Partido Demócrata Cristiano): 6,9%

Partido Libertad y Solidaridad (SaS) (liberal): 6,2%

SNS (nacionalistas): 5,7%

República (extrema derecha, muy en contra de Ucrania): 4,8%, lo que significa que no logró alcanzar el umbral del 5% y no entrarán al parlamento.

El partido PS buscará también formar Gobierno

Michal Šimečka, líder del PS, dijo este domingo que es “una buena costumbre en Eslovaquia que el partido más fuerte” sea el primero en tener la oportunidad de formar Gobierno, pero insinuó que “haría todo lo posible” para detener el candidato pro- Kremlin Robert Fico de formar Gobierno.

“Este es un resultado muy fuerte para nuestro partido, con el 18%, más de medio millón de votos. Es el resultado más sólido para cualquier partido liberal en nuestra historia moderna”, dijo Šimečka.

“El quid de la cuestión es que SMER es el ganador. Y, por supuesto, lo respetamos, aunque pensamos que son malas noticias para el país. Y será una noticia aún peor si el señor Fico forma Gobierno”.

“Por lo tanto, estaré en contacto, de manera informal, con otros líderes políticos de partidos que fueron elegidos para el Parlamento para discutir formas de evitarlo. Siendo realistas, hay dos opciones. Una es el Gobierno liderado por el señor Fico, y la otra es una coalición formada por Eslovaquia progresista y otros socios que, de hecho, tendrían más de 80 (escaños en el parlamento)”, dijo el líder del PS.

— Ivana Kottasova de CNN contribuyó con este reporte.

