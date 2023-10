Otorgan el Premio Nobel de Economía a Claudia Goldin por su trabajo sobre la mujer en el mercado laboral

(CNN) — Claudia Goldin, profesora de la Universidad de Harvard, fue galardonada este lunes con el Premio Nobel de Economía…

(CNN) — Claudia Goldin, profesora de la Universidad de Harvard, fue galardonada este lunes con el Premio Nobel de Economía por su contribución al conocimiento de la mujer en el mercado laboral.

La Real Academia Sueca de las Ciencias declaró que Goldin había “proporcionado la primera descripción exhaustiva de los ingresos de las mujeres y su participación en el mercado laboral a lo largo de los siglos”.

El premio de economía se conoce oficialmente como Premio Sveriges Riksbank de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel.

BREAKING NEWSThe Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Claudia Goldin “for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.”#NobelPrize pic.twitter.com/FRAayC3Jwb

A diferencia de los premios de física, química, medicina, literatura y paz, no fue instituido por el industrial sueco, sino por el Banco Central de Suecia en 1968.

El año pasado, el premio fue otorgado en Ben Bernanke, extitular de la Reserva Federal de EE.UU., y dos economistas estadounidenses, Douglas Diamond y Philip Dybvig, por su trabajo a principios de los años ochenta, que sentó las bases de la comprensión moderna de por qué son necesarios los bancos, sus principales vulnerabilidades y cómo su colapso puede alimentar los colapsos financieros.

