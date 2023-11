CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 568¼ 568½ 556 558¾ —7¼ Mar 596 596½ 585½ 588½ —5¾ May 614¼ 614¼ 604 606¼ —5½ Jul 628¼ 628½ 620 622 —5½ Sep 642½ 642½ 635½ 638¼ —4 Dec 655 655½ 652¾ 655 —4 Mar 667½ 667½ 666¼ 666½ —6 Est. sales 50,359. Mon.’s sales 111,108 Mon.’s open int 454,769, up 3,762 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 478¼ 479¾ 477½ 479 +¾ Mar 492¾ 494 492 493 +¼ May 501¼ 502½ 500¼ 501½ +½ Jul 507½ 509 506½ 508 +½ Sep 507¼ 508½ 506½ 507¾ +½ Dec 511¼ 512½ 510½ 512 +¾ Mar 522 522¾ 521 522½ +½ May 528 528 528 528 +½ Jul 525½ 525½ 525½ 525½ —1½ Dec 509¼ 510 508½ 509¼ —1¼ Dec 507½ 508½ 507½ 508½ +1¼ Est. sales 68,709. Mon.’s sales 221,306 Mon.’s open int 1,405,163, up 1,737 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 403 403¼ 399¾ 401 —2¾ Mar 419½ 421¾ 417¾ 421 —1¼ May 434¼ 435¼ 434¼ 435¼ +½ Est. sales 148. Mon.’s sales 537 Mon.’s open int 3,710 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1283 1292½ 1276 1292 +9¼ Jan 1307¼ 1315 1300 1314¼ +7 Mar 1322¼ 1328¾ 1315 1328 +5¾ May 1336 1342 1328¾ 1341 +4¾ Jul 1343¾ 1348¾ 1336 1348¼ +4½ Aug 1323¾ 1329¼ 1317¾ 1329 +4 Sep 1281½ 1285¾ 1274½ 1285 +3¾ Nov 1264 1269½ 1258 1269 +4 Jan 1272¾ 1274½ 1267½ 1274½ +¼ Mar 1265¼ 1268 1265 1268 —1 Est. sales 72,317. Mon.’s sales 300,344 Mon.’s open int 704,832 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 52.39 52.54 51.72 52.06 —.33 Jan 51.69 51.77 51.06 51.39 —.27 Mar 51.21 51.31 50.67 50.99 —.21 May 50.95 51.05 50.45 50.74 —.19 Jul 50.83 50.84 50.27 50.54 —.17 Aug 50.18 50.40 49.92 50.11 —.17 Sep 49.99 50.01 49.57 49.80 —.07 Oct 49.26 49.42 49.23 49.36 —.01 Dec 49.20 49.28 48.98 49.23 +.05 Jan 48.97 48.97 48.97 48.97 —.17 Mar 48.86 48.86 48.86 48.86 —.17 May 48.81 48.81 48.81 48.81 —.17 Jul 48.82 48.82 48.82 48.82 —.16 Est. sales 47,319. Mon.’s sales 108,519 Mon.’s open int 485,601, up 1,740 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 426.60 433.50 423.00 428.20 +1.70 Jan 413.90 418.90 410.60 416.20 +2.30 Mar 403.20 407.10 400.40 405.60 +2.40 May 398.90 402.80 396.90 401.30 +2.20 Jul 398.60 402.70 397.50 401.20 +2.00 Aug 395.60 399.10 395.10 398.90 +2.40 Sep 391.60 395.10 391.50 395.10 +2.30 Oct 388.10 388.10 388.10 388.10 +.20 Dec 388.60 392.20 388.20 392.20 +2.90 Jan 387.50 388.40 387.30 388.40 +.10 Est. sales 61,238. Mon.’s sales 157,243 Mon.’s open int 513,975

